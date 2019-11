V Ljudskem vrtu Triglav premagal domačine

Kranjčani so se v Ljudskem vrtu znova pokazali za neugodnega tekmeca. FOTO: Tadej Regent/delo



Pred tekmo Maribora in Triglava v Ljudskem vrtu je 19. krog Prve lige TS z remijem (1:1) v Sežani odprli nogometaši Tabora in Aluminija, nato je Celje z 1:0 ugnalo Muro.

Kranjčani so se v Ljudskem vrtu znova pokazali za neugodnega tekmeca. V živahni predstavi so še drugič v sezoni na kolena spravili državne prvake, ki so sicer imeli svoje priložnosti, a po zaslugi gostujočih branilcev in tudiostali praznih rok ter tako prekinili niz štirih zmag. Gorenjci, ki so tako kot Mariborčani nastopili oslabljeni, so se s šesto zmago v sezoni dodatno odlepili od dna lestvice.V prvem polčasu so bili Mariborčani sicer boljši tekmec v polju, a prav veliko nevarnih zaključkov akcij niso imeli. Eden aktivnejših in nevarnejših je bil, ki je v tretji minuti zapravil dve priložnosti, najprej mu je strel obranil Jalen Arko, v drugo pa je žogo poslal čez gol.V peti in šesti minuti so prvič poskusili tudi gosti, najprej, nato pa še. Takrat sta bila strela obeh preslaba, zato pa sta prav onadva poskrbela za vodstvo gostov v 28. minuti. Takrat je najprej Brkić sprožil s približno 20 metrov,, ki je zamenjal poškodovanega, je žogo preusmeril v vratnico, odbitek pa je v mrežo pospravil Petric.Pri domačih je v 16. in 33. minuti streljal, v 21. pa še Rudi Požeg Vancaš, a ti poskusi niso bili dovolj dobri za spremembo izida. Zato pa je bil dovolj dober oziroma zelo dober tisti Gorana Brkića v 38. minuti, ko je povsem neoviran sprožil z več kot 20 metrov in zadel desni zgornji kot vrat domačih. Žoga je na poti v mrežo zadela še vratnico.V 43. minuti je pri domačih poskusil še, a je iz bližine žogo poslal čez gol, potem ko je imel ob sebi na desni strani v še boljšem položaju Zahovića. Prav Mešanović in tudi veziststa ob polčasu prostor prepustilainČeprav so bili domači takoj nevarni v kazenskem prostoru gostov, pa so v 51. minuti spet pustili samega Brkića na 20 metrih, ta se je znova odločil za strel, spet zadel vratnico, a takrat z zunanje strani.Domači so se sicer trudili, napadali, a posebej nevarni niso bili, velja omeniti poskus Tavaresa iz 62. minute, ko je bil spet na mestu Arko, tako kot v 64. po strelu Požega Vancaša z desne strani. Kranjski vratar je dobil tudi dvoboj ena na ena s Požegom Vancašem v 66. minuti.V 71. minuti pa so bili Gorenjci blizu povišanja prednosti, saj jeneoviran streljal z glavo, na golovi črti pa je zadetek preprečil. V 87. minuti je v protinapad stekel še, Pirić pa je njegov poskus obranil.Mariborčani bodo v 20. krogu v sredo gostovali v Velenju, Kranjčani pa v Kidričevem.