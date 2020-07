FOTO:V Ljudskem vrtu tudi vijolični Štajerci za Celjane

Ljubljana

Tekme 33. kola so se raztegnile do ponedeljka.

Dvoboj rumenih družin ter zgrešenega in posrečenega koncepta.

Celje proti prvaku išče priložnost za zadnji udarec z Olimpijo.

Luka Menalo in Jure Matjašič (levo) sta igralca za visok ritem igre. FOTO: Roman Šipić/Delo

Mariborski napadalec Luka Zahović bo poskušal slabo sezono po dveh, ko je bil najboljši strelec lige, polepšati v zaključku prvenstva tudi z golom proti štajerskim tekmecem. Foto Voranc Vogel

Vrstni red: Olimpija 65, Celje 61, Maribor 58, Aluminij 51, Mura 50, Bravo 44, Tabor 37, Domžale 36, Triglav 31, Rudar 10.

- Nedeljski štajerski derbi v Ljudskem vrtu s šampionsko vrednostjo bo imel veliko napako: Štajerci bodo držali pesti za Celje. Maribor je praktično brez možnosti za ubranitev naslova, Celje pa edino lahko ogrozi Olimpijin pohod proti naslovu. V 33. kolu 1. SNL bo danes le ena tekma, in sicer v Domžalah, jutri bosta še v Kranju in Stožicah, zadnja pa v ponedeljek v Velenju.Dvoboj rumenih družin je bitka konceptov, zgrešenega domžalskega in posrečenega ljubljanskega. Za Domžalčane je tudi bitka za obstanek. Težko bi jim v njej spodletelo, veliko lažje pa le v današnji, ki bo tudi motiv za nekdanjega Domžalčana. Nekaj let je bil del številčnega strokovnega štaba in očitno se je veliko naučil. Dovolj, da bi ga zdaj Domžalčani rade volje imeli. O konceptih: domžalski eksperiment z izkušenimi veterani se izteka, ljubljanski z mladimi igralci bo imel nadaljevanje v novi sezoni. Najbrž s kar nekaj novimi obrazi.Športni direktor Triglavaše ni prevzel vajeti v svoje roke. Tako je bilo ponavadi, ko se je bilo treba reševati. Morda je že, pa tega ne vemo. Triglav se bo lahko rešil le v dodatnih kvalifikacijah, kakovosti je bistveno premalo za kaj več, četudi je Tabor novinec v 1. SNL. Toda na igrišču takšen, da bi si ga lahko samo želeli, konkurenčen in tekmovalen. Zanimivo, da so v večinsko tujskem moštvu zablesteli tudi slovenski fantje. koprskainsta že premočna za Koper,pa doživlja igralsko pomlad. Tu je šePrvič po prevzemu moštva se je trenersoočil s kritikami. Bile so upravičene, kar je sestavil v Sežani, je bilo res podobno popolnemu nepoznavalcu. Navijači so zdaj vsaj pomirjeni, šampionski naslov ne bo ostal v Mariboru, morda bi lahko na Štajerskem. Ampak težko bi se sprijaznili s tem, da bi šel v Celje. Maribor ima vse v rokah, če bo igral svojemu slovesu primerno in z dnevno formo na visoki ravni, se Celju ne obeta nič dobrega. Tudi točka bo za goste premalo, ampak v nogah so pravi umetniki za vijolične tekmece. Nihče ne bi imel proti, če bi bila umetnost, trenerjanedosegljiva za mariborske iztrošene »težkaše«.Res je, Olimpija je prerojena in navijačem všečna, toda strelsko »kloftanje« Triglava in Rudarja ni kdo ve kakšen podvig in predvsem ni verodostojen za trkanje po prsih. Je koristen za nabiranje pozitivnih točk in nič več kot to. Naslov prvaka bo, kot vedno, ovrednotila Evropa, strelski dosežek(če ga zdaj ne bo mogoče prodati, potem je zanj najbolje, da takoj sklene dosmrtno pogodbo z Olimpijo) in še vedno preslab učinek Stefana Savića pa tržišče. A nekaj je jasno, Olimpija ima za slovenske razmere igralski presežek, ki ga mora le pazljivo voditi. In občasno predramiti. S trenerjemga je, toda pravi izziv za mladega trenerja in direktorjašele prihaja. Te fante je izbral in vodil do prvega mesta, ona jih bosta do najverjetnejšega naslova.Služba je služba, pa če je še tako neučinkovita. Oboji morajo plačo zaslužiti in med delovna opravila sodi tudi tekma, ki ne prinaša ničesar in bi jo oboji najraje izpustili. Rudar ima samo še dve domači priložnosti, da se izogne rekordu in sezoni brez zmage. Na tujem je vreča za nabijanje.