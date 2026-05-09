V Ljudskem vrtu veliki derbi ne bo le za bombončke

Prvak je že lep čas znan, toda prvoligaška nogometna bitka bo danes dosegla enega zadnjih vrhuncev. Že 68. veliki večni derbi padlih velikanov v Ljudskem vrtu kljub vsemu ne bo tekma za za »bombončke«, sanje o evropskem poletju še niso umrle, toda ... Današnji popoldanski uvod v Stožicah, kjer bo Bravo gostil Kalcer Radomlje, bo lahko že razblinil sanje Olimpije, Mariborovih še ne. V »odmoru« med prvo in tretjo tekmo bodo Koprčani in Kidričani igrali še »prijateljsko« tekmo. Jutrišnja zadnja v Ajdovščini ima največji tekmovalni naboj: Ajdovce v lovu za neposredni obstanek v 1. SNL ohranja le zmaga proti Sobočanom. Celje je prosto.

Veliki derbi je »nagrada« za minulo delo. To pa je bilo zelo slabo, zaradi česar so Mariborčani na pragu poletja brez Evrope. Velike tekmece so celo prehiteli v trenerskih odstrelih. Feđa Dudić je na seznamu bivših zapisan s številko 3, gostujoči Federico Bessone bo najbrž to šele postal. Pa vendar, z geslom »ni še konec« se bodo vijolični »zapodili« v brezskrbne zeleno-bele, ki najbrž ne bodo imeli prav posebne volje za nepozabno predstavo. A tudi razglašeni bodo lahko premočni ali nepremagljivi za Mariborčane, ki jih turški arogantnež z denarjem Adžun Ilidžali pelje v propad. Neredni plačnik sicer govori, da bo šele začel novo poglavje z Mariborčani, vendar je bliže temu, da ga bo končal.