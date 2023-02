V Ljudskem vrtu visoko adrenalinski spektakel

V nadaljevanju preberite:

Maribor pred nedeljskim velikim derbijem 22. kola 1. SNL diha s polnimi nogometnimi pljuči. Virtuoz Josip Iličić, ostrostrelec Žan Vipotnik in drugi so na Štajerskem z nedeljsko zmago v derbiju na Bonifiki sprožili mini evforijo. Toda vijolična vojska navijačev in tudi moštvo imata tudi eno slabo popotnico: 15 točk zaostanka za Olimpijo. Mariborčani še niso vrgli šampionske puške v koruzo, evforija pa je zajela mesto pod Pohorjem. »Uživam v njej, cukanju za rokav, polnih tribunah, a je ne želim v moštvu. Ne preveč, malo že, toda osredotočeni moramo biti na tekmo,« je razmišljal trener prebujenih Mariborčanov Damir Krznar.