V Ljudskem vrtu znova nasmehi, trenerja že imajo

V nadaljevanju preberite:

V Ljudskem vrtu je v 6. krogu 1. SNL na koncu predora posijala luč, ob Kamniški Bistrici v Domžalah je na obzorju bankrot! Mariborčani so s petardo, podprto z močnim darilom glavnega sodnika Enesa Šabanagića, odpravili neugodne Radomljane.Ali Mariborčani v tej sezoni sploh potrebujejo trenerja, ki bo znova novinec v posebnem okolju, kjer najprej potrebujejo stabilnost vodenja moštva in predvsem poznavanje 1. SNL? V. d. trenerja Radovan Karanović to zmore.

Prvi mož kadrovanja Cem Basgül je že pred tekmo razkril, da se pogovarjajo z več trenerji. O možnosti prihoda šampionskega trenerja Olimpije Victorja Sancheza je bil jasen: »Ne morem razkriti ničesar, več kandidatov je,« je povedal mož, ki je desna roka vlagatelja Acuna Ilıcalıja.

Zaušnica Kidričanov v sodnikovem podaljšku za šesti poraz Domžalčanov je imela še bolj kruto in za »organe« na višjih ravneh bolj zanimivo nadaljevanje. Šila in kopita so pobrali komaj prispeli vlagatelji s Hrvaške. Klub se je znašel v položaju, ki bi lahko vodil do bankrota in najnižje lige.

Kdo je sploh »pobegnil«, ne da bi poravnal vse račune? Vlagatelj ali več njih in so še neznani. V nekdanjemu predsedniku nadzornega odbora splitskega Hajduka Slavenu Marasoviću so imeli operativca, ki naj bi izpeljal organizacijsko preobrazbo kluba za prevzem in dejanski vstop v klub novih vlagateljev. Krvavo preobrazbo zaradi dolgov, ki naj bi znašali približno štiri milijone evrov, pa je iskal že od leta 1996 predsednik Stane Oražem.