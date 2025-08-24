  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    V Ljudskem vrtu znova nasmehi, trenerja že imajo

    V 6. kolu 1. SNL Aluminij zadal Domžalam šesti poraz, Maribor z igralcem več napolnil mrežo Radomelj, Koper boljši od Mure
    Maribor je pod taktirko vršilca dolžnosti trenerja Radovana Karanovića takoj prišel do najvišje zmage v sezoni. FOTO: Sandi Fišer/mediaspeed
    Galerija
    Maribor je pod taktirko vršilca dolžnosti trenerja Radovana Karanovića takoj prišel do najvišje zmage v sezoni. FOTO: Sandi Fišer/mediaspeed
    24. 8. 2025 | 14:00
    24. 8. 2025 | 14:05
    5:01
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    V Ljudskem vrtu je v 6. krogu 1. SNL na koncu predora posijala luč, ob Kamniški Bistrici v Domžalah je na obzorju bankrot! Mariborčani so s petardo, podprto z močnim darilom glavnega sodnika Enesa Šabanagića, odpravili neugodne Radomljane.Ali Mariborčani v tej sezoni sploh potrebujejo trenerja, ki bo znova novinec v posebnem okolju, kjer najprej potrebujejo stabilnost vodenja moštva in predvsem poznavanje 1. SNL? V. d. trenerja Radovan Karanović to zmore.

    Prvi mož kadrovanja Cem Basgül je že pred tekmo razkril, da se pogovarjajo z več trenerji. O možnosti prihoda šampionskega trenerja Olimpije Victorja Sancheza je bil jasen: »Ne morem razkriti ničesar, več kandidatov je,« je povedal mož, ki je desna roka vlagatelja Acuna Ilıcalıja.

    Zaušnica Kidričanov v sodnikovem podaljšku za šesti poraz Domžalčanov je imela še bolj kruto in za »organe« na višjih ravneh bolj zanimivo nadaljevanje. Šila in kopita so pobrali komaj prispeli vlagatelji s Hrvaške. Klub se je znašel v položaju, ki bi lahko vodil do bankrota in najnižje lige.

    Kdo je sploh »pobegnil«, ne da bi poravnal vse račune? Vlagatelj ali več njih in so še neznani. V nekdanjemu predsedniku nadzornega odbora splitskega Hajduka Slavenu Marasoviću so imeli operativca, ki naj bi izpeljal organizacijsko preobrazbo kluba za prevzem in dejanski vstop v klub novih vlagateljev. Krvavo preobrazbo zaradi dolgov, ki naj bi znašali približno štiri milijone evrov, pa je iskal že od leta 1996 predsednik Stane Oražem.

    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Klestila toča, debela kot jajce, lahko so jo odmetavali z lopatami

    O nevihtah s točo so poročali južno od Ljubljane, iz okolice Brezovice, Drenovega Griča, Polhovega Gradca, Horjula in Vrhnike.
    23. 8. 2025 | 19:07
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Alpinizem

    Nova hiša Reinholda Messnerja: Pri 81 letih ima še ogromno ustvarjalne energije

    Eden od največjih in najpomembnejših predstavnikov svetovnega alpinizma se je lotil novega projekta.
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Tekmovanje velesil

    Naraščajoča vojaška grožnja na Arktiki

    Odkar je Trump letos predlagal, da bi Amerika od Danske prevzela nadzor nad Grenlandijo, se je zanimanje za Svalbard še povečalo.
    The Economist 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Prva liga TelemachMariborLjudski vrtDomžaleRadovan KaranovićStane Oražem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Popusti

    Avstrijska vlada zaradi zavajanja toži Spar, Hofer, Lidl in Billa

    Avstrijska vlada toži Billa, Spar, Hofer in Lidl zaradi zavajajočih popustov, saj naj bi kršili zakonodajo o označevanju najnižje cene v zadnjih 30 dneh.
    24. 8. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    VN Madžarske

    Na Balaton parku sedmica Marca Marqueza

    Španec je na novi stezi v Balaton parku še sedmi zaporedni dirkaški konec tedna vknjižil zmagi v sprintu in klasični dirki svetovnega prvenstva v moto GP.
    24. 8. 2025 | 15:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Anne-Kathrin in Gordan Godec

    Luksuz je za nas nekaj zelo osebnega

    Anne-Kathrin in Gordan Godec sta iz stoletne razvaline v Vinodolski dolini ustvarila butični hotel, kjer gostje ostajajo, ustvarjajo in pripovedujejo zgodbe.
    Petra Kovič 24. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trg obveznic

    Na zahodu (še) nič novega

    Pogled ameriške centralne banke, da počaka na vpliv carin na inflacijo, preden naredi kakršnokoli potezo, se zdi razumen.
    24. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Filmski festival

    Srce Sarajeva filmu Veter govori mi in kvartetu igralk v Kuklinem filmu Fantasy

    Srce Sarajeva je letos utripalo tudi slovensko. Najboljši film je Veter govori mi, srce Sarajeva za najboljšo igro pa kvartet igralk v Kuklinem filmu Fantasy.
    Vesna Milek 24. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Anne-Kathrin in Gordan Godec

    Luksuz je za nas nekaj zelo osebnega

    Anne-Kathrin in Gordan Godec sta iz stoletne razvaline v Vinodolski dolini ustvarila butični hotel, kjer gostje ostajajo, ustvarjajo in pripovedujejo zgodbe.
    Petra Kovič 24. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trg obveznic

    Na zahodu (še) nič novega

    Pogled ameriške centralne banke, da počaka na vpliv carin na inflacijo, preden naredi kakršnokoli potezo, se zdi razumen.
    24. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Filmski festival

    Srce Sarajeva filmu Veter govori mi in kvartetu igralk v Kuklinem filmu Fantasy

    Srce Sarajeva je letos utripalo tudi slovensko. Najboljši film je Veter govori mi, srce Sarajeva za najboljšo igro pa kvartet igralk v Kuklinem filmu Fantasy.
    Vesna Milek 24. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo