V londonskem obračunu boljši topničarji

Na Otoku se nadaljuje 21. kolo angleškega nogometnega prvenstva. Nogometaši Arsenala so s 5:0 visoko nadigrali Crystal Palace in so zdaj po točkah na tretjem mestu izenačeni z Aston Villo.

Arsenal je dosegel 13. zmago v sezoni, zaradi boljše razlike med doseženimi in prejetimi zadetki pa zaseda tretje mesto pred Aston Villo. Obe ekipi imata po 43 točk, enako kot drugouvrščeni Manchester City, a ima tekmo manj. V vodstvu je s 45 Liverpool, ki bo tekmo tega kroga igral v nedeljo proti Bournemouthu.

Topničarji so povedli že po 11. minutah po zadetku Gabriela Magalhaesa. Po avtogolu Deana Hendersona v 37. minuti je bilo 2:0, po slabi uri igre pa je na 3:0 povišal Leandro Trossard. Piko na i je z dvema goloma v sodnikovem dodatku ob koncu dvoboja postavil Gabriel Martinelli.