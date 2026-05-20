V Londonu konec čakanja, tudi Saka in Eze slavila do jutra (FOTO, VIDEO)

Marsikdo je topničarje že odpisal, a moštvo Mikela Artete tokrat vendarle ni klecnilo pod pritiskom. Potem ko Manchester City včeraj zvečer ni premagal Bournemoutha, je postalo jasno, da je Arsenal angleški prvak in začelo se je slavje, ki se ne bo poleglo še dolgo.

Pestro je bilo v slačilnici in čeprav moderni nogometaši niso več tako nagnjeni k veseljačenju kot njihovi predhodniki na Otoku, so si tokrat dali duška. Enako velja tudi za njihove navijače, ki so dolgih 22 let čakali na nov naslov angleškega prvaka, vmes prebrodili številne krize, zdaj pa so na pragu popolne sezone, v igri so tudi za zmago v ligi prvakov.

Nogometaši so tekmo Manchester Cityja spremljali v trening centru uro iz Londona, navijači pa so jo pospremili pred štadionom Emirates in tam se je začelo veliko slavje. Pridružil se mu je tudi Ian Wright, eden največjih nogometašev v Arsenalovi zgodovini, ki se je prepustil veselju. »Danes sem kot majhen otrok, ta trenutek sem želel deliti z njimi. Zaslužili smo si to!« je žarel Wright in z veseljem ustregel vsem željam navijačev za fotografije in avtograme.

Navijači so ob peti uri zjutraj pred štadionom ujeli Jurriena Timberja, Bukaya Sako in Eberechija Ezeja, ki so si prišli ogledat ostanke celonončnega proslavljanja. Zadnja tekma s Crystal Palaceom ta konec tedna ne bo imela tekmovalnega naboja, služila bo kot parada za šampione iz severnega Londona, ki so po 22 letih in sloviti nepremagani ekipi (Invincibles) znova prišli na vrh angleške nogometne piramide.