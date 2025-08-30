  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    V Londonu ne bo prepovedi družbenih omrežij

    Prestop Alejandra Garnacha k Chelseaju iz Manchester Uniteda je sprožil razprave o njegovi spletni dejavnosti.
    Alejandro Garnacho se med »rdečimi vragi« ni več dobro počutil, zdaj je med Chelseajevimi aduti. FOTO: Hasnoor Hussain/Reuters
    Alejandro Garnacho se med »rdečimi vragi« ni več dobro počutil, zdaj je med Chelseajevimi aduti. FOTO: Hasnoor Hussain/Reuters
    STA, Š. R.
    30. 8. 2025 | 10:52
    2:24
    Enzo Maresca, trener nogometašev Chelseaja, igralcem ne bo prepovedal družbenih omrežij, potem ko je skorajšnja selitev Alejandra Garnacha na Stamford Bridge sprožila vprašanja o njegovi spletni dejavnosti. Akter je bil v petek v vadbenem centru Chelseaja v Cobhamu, kjer je opravil zdravniški pregled in dokončno potrdil svoj prestop iz Manchester Uniteda v vrednosti 46 milijonov evrov.

    Odnos 21-letnega krilnega igralca s trenerjem Uniteda Rubenom Amorimom se je poslabšal, ko ga v finalu evropske lige maja niso vpoklicali v začetno postavo proti Tottenhamu. Garnacho je v intervjuju po tekmi podvomil o svoji prihodnosti na Old Traffordu, njegov brat Robert pa je na instagramu objavil, da je Amorim Argentinca zapustil in zavrgel kot smet.

    Garnacho je junija med počitnicami objavil fotografijo, na kateri nosi dres Aston Ville z napisom »Rashford« na hrbtu, s čimer je odkrito podprl odločitev soigralca Marcusa Rashforda, da zapusti United, kar je sprožilo jezen odziv navijačev.

    Maresca sicer že dolgo izraža svoje prezir do družbenih medijev, a pravi, da ima preveč dela, da bi nadzoroval spletne dejavnosti svojih igralcev. »Ne bom jim rekel, naj ne uporabljajo družbenih medijev,« je dejal: »Imam štiri otroke in jim poskušam svetovati, ampak če moram svetovati še 25 igralcem, je to preveč zapleteno. Vsakdo lahko počne, kar hoče, vsak lahko reče, kar hoče. Ampak na koncu gre za vprašanje spoštovanja.«

    Maresca se je v prvih tednih sezone že soočil z vprašanji v zvezi s spletno dejavnostjo svojih igralcev, potem ko je branilec Wesley Fofana s svojega instagram profila odstranil vse omembe Chelseaja. Šlo je za njegov odziv na očitno stisko, ko je tekmo brez golov proti Crystal Palaceu moral preždeti na klopi.

    Agent 24-letnika je povedal, da je stran spremenil nekdo iz njegove ekipe in da igralec ni bil odgovoren.

