FOTO:V Londonu prva tekma, prvak Liverpool pa gosti Leeds

Ljubljana

Predigra španskega prvenstva je bila saga o odhodu ali obstanku LIonela Messija. Za zdaj je Argentinec ostal v Kataloniji.” FOTO: Lluis Gene/AFP



V Španiji danes tri tekme

V Franciji, kjer so tekme že odprte za del navijačev, so privrženci Bordeauxa zahtevali odstop predsednika kluba Frederica Longuepeea. FOTO: Philippe Lopez/AFP



PSG brez okuženih začel s porazom

Dvoboj z Osijekom je prvi derbi za Simona Rožmana in Rijeko v tej sezoni. FOTO: Matija Djanješić/CROPIX



Najprej derbi v Osijeku, nato še največji v Splitu

- Ljubljana – Z londonskim derbijem malega Fulhama in velikega Arsenala se je začelo angleško nogometno prvenstvo. V uvodnem dejanju sta si podaljšan odmor zagotovila četrtfinalist lige prvakov in podprvak Manchester City, ki ima na stavnicah tudi manjšo prednost za končno zmago pred Liverpoolom, ter finalist evropske lige Manchester United.Sobotni posladek pripada dvoboju na slavnem Anfieldu v Liverpoolu. Nogometaši trenerjabodo lov za 20. šampionsko zvezdico, s katero bi »rdeči« na vrhu ujeli Manchester United, začeli proti Leedsu, ki ga je po šestnajstih letih v premierlegaue vrnil trenerski posebnež Argentinec. Leeds je bil v sezoni 1991/92 zadnji zmagovalec angleškega prvenstva pred preoblikovanjem najmočnejšega klubskega prvenstva v premierlegaue.Dosedanji zmagovalci PL pa so: Manchester United (13 x), Arsenal (3 x), Chelsea (5 x), Manchester City (4 x), Liverpool, Leicester, Blackburn (vsi po 1 x).Konec kratkih počitnic je tudi za španske nogometne prvoligaše. Prvak Real Madrid, podprvak Barcelona, tretji Atletico Madrid in zmagovalec evropske lige Sevilla so si prislužili dodatne dneve za počitek zaradi zaključnih tekem v ligi prvakov in evropski ligi.bi z Atleticom moral odpreti sezono v derbiju s Sevillo, toda tekmeca se bosta pomerila šele prihodnje leto 12. januarja.Četverica najboljših bo sezono začela šele v 3. kolu, 27. t. m.Finalist lige prvakov Paris St. Germain je sezono v francoskem prvenstvu začel s četrtkovim porazom proti Lillu. Močno oslabljen, ker je igral brez z virusom sars-cov-2 okuženih zvezdnikov, je izgubil z 0:1. Danes bosta v ligue1 sicer na sporedu prvi tekmi 3. kola, včeraj pa je polfinalist lige prvakov Lyon v Bordeauxu igral brez golov.Na Hrvaškem bodo igrali že tekme 4. kola. Sobotni paket tekem je sanjski. Najprej (17.00) se bosta v Osijeku pomerila Osijek in Rijeka. Slavonski klub je z aktiviranjem uspešnega trenerja, ta pa je takoj pripeljal Olimpijinega branilca, vrgel rokavico tudi nepremagljivemu Dinamu. V Rijeki, slovenskemu trenerjuin novincem v kvarnerskem moštvu ter Idrčanu, bo imel Osijek velikega nasprotnika.Na Poljudu bo (19.05) še največji derbi. Hajduk je sezono začel z dvema zmagama in neodločenim izidom, prvak Dinamo je bil stoodstoten.