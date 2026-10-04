V Luzernu je žoga ostala na nogi, na Hampden Parku bo morala v mrežo

V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo se je Slovenija iz Basla vračala kot razbita vojska, z moralo na psu in spoznanjem, da ni kos hitronogim zvezdnikom nove dobe. Slabo leto dni kasneje je bila slovenska podoba veliko boljša, Švicarji so spoznali trdoto podplatov in komolcev slovenskih branilcev, le malo sreče je manjkalo, da bi na polnem štadionu v Luzernu ujeli tudi točko. »Prejeli smo prepoceni gola,« se je strinjal selektor Boštjan Cesar. Namesto padca v zaključku tekme je videl nogometaše, ki so v zadnje pol ure prevzeli nadzor in v švicarsko vrsto vnesli nemir in nelagodje. Na vremenski loteriji jesenskih reprezentančnih oken je Slovenija zadela sedmico, namesto mraza in debelih bund jih je v Luzernu pričakalo indijansko poletje, prebivalci ob jezeru so šele včeraj z zaključkom ...