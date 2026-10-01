  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Nogomet

V Luzernu misija nemogoče za Slovence, Švicarji meljejo in te zmeljejo

Oliver Bogatinov, ki je od poletja trener makedonskega nogometnega prvoligaša Tikveša, z izbranimi besedami o jutrišnjih tekmecih Slovencev v ligi narodov.
Oliver Bogatinov se je v Severni Makedoniji odlično znašel, med drugim je bil že dvakrat izbran za trenerja kola. FOTO: Facebook
Galerija
Oliver Bogatinov se je v Severni Makedoniji odlično znašel, med drugim je bil že dvakrat izbran za trenerja kola. FOTO: Facebook
Gorazd Nejedly
1. 10. 2026 | 14:30
7:55
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Odločitev Oliverja Bogatinova, da sprejme vabilo za delo v Severni Makedoniji je bila pogumna in drzna. Izkušeni 48-letni Jeseničan iz Podmežakle s stalnim bivališčem v Kopru je od junija trener makedonskega nogometnega prvoligaša Tikveš. V Kavadarcih, ki je tudi med slovenskimi proizvajalci vina in ljubitelji »sonca v steklenici« priljubljena destinacija in ima posebno poglavje, je raznovrstni nogometni operativec, nekdanji nogometaš, trener, športni direktor in direktor, našel navdihujoče nogometno in življenjsko okolje. »Na začetku junija sem prejel ponudbo in v dobrem tednu smo se dogovorili za sodelovanje,« je razkril »časovnico« dogovora, ki je obrnila list v njegovem bogatem športnem življenjepisu. Po dobrih dveh mesecih je že povsem ujel življenjski in športni ritem v res prijetnem ter očarljivem vinorodnem okolju,in v državi, od koder izvirajo njegovi starši.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Liga narodov

Dva udarca za Cesarja, v Švico brez napadalnih adutov

Z Nogometne zveze Slovenije so sporočili, da Andraž Šporar in Benjamin Verbič ne bosta odpotovala z reprezentanco v Švico in na Škotsko.
30. 9. 2026 | 20:54
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga narodov

Užaljeni Cristiano Ronaldo po odhodu: Počasi vam bom razkril resnico

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo se ni mogel sprijazniti z dejstvom, da je ob zmagi nad Norveško obsedel na klopi, čeprav je bil pripravljen za igro.
Nejc Grilc 30. 9. 2026 | 17:50
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Ljubljana

Uničena travnata podlaga v Stožicah ni le sramotna, temveč tudi nevarna

Slovenski nogometaši so nas sinoči v Stožicah navdušili, travnata površina na našem največjem stadionu pa nas je razočarala.
30. 9. 2026 | 08:24
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga narodov

Selektorju Boštjanu Cesarju je vidno odleglo

Sandiju Lovriću je v čast igrati za slovensko nogometno reprezentanco, Aljoša Matko se veseli enega od najlepših trenutkov v svoji karieri.
30. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Strokovni svet

Reformo vzgoje in izobraževanja bosta snovala tudi Možina in Primc

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je imenoval 26-članski Strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja.
Špela Kuralt 30. 9. 2026 | 16:52
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Nepremičnine

»Slovenci hočemo povsod vse zastonj«

Po izbrisu zgornje meje provizij posredniki poskušajo z višjimi. Previsoka oglaševana cena ima obraten učinek: moč daje kupcu.
Aleksandar Lukić 1. 10. 2026 | 04:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dončićev trener: Zgrešil je hišo in se kopal v sosedovem bazenu

Trener Los Angeles Lakers J. J. Redick je pred novo sezono dobre volje, razkril je zabaven pripetljaj, ki se je zgodil v tem poletju.
Nejc Grilc 30. 9. 2026 | 17:36
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Visoka cena severnokorejskih vojakov v Rusiji

Moskva med napadi na Ukrajino uporablja vojake iz 47 držav, med njimi so tudi Severni Korejci.
Zorana Baković 1. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Finančni kompas
Vredno branja

Bi vaš življenjski slog prenesel 800 evrov manj na mesec?

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Jesenska utrujenost? Ko je vsega preveč, lahko pomaga preprost naraven ritual

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pet stopenj digitalne suverenosti: koliko nadzora imate v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Delo 1. 10. 2026 | 12:48
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Otrokom, rojenim leta 2026, podarjajo 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Trajnost

Razogljičenje ni več razlog za spremembe poslovnih modelov, ampak posledica

Vzrok za poglabljanje razlik med podjetji, ki v poslovanje vključujejo trajnostna načela, in tistimi, ki jih ne, ni ambicija. Je dostop do kapitala.
Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
E-poslovanje

Milijonski prihranki z e-poslovanjem

Podjetja vse bolj prepoznavajo dodano vrednost rešitev vse na enem mestu.
Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Trgovalne platforme

Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Financiranje podjetij

Skladi zasebnega dolga most do kreditiranja na banki

V novi sklad kot investitor vstopa tudi Evropski investicijski sklad.
Milka Bizovičar 29. 9. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

liga narodovSlovenijaSeverna MakedonijapogovorOliver BogatinovMurat YakinŠvica

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
PU Celje

Veverica v Logarski dolini kriva za reševanje s helikopterjem

Pred kolesarko iz Poljske, ki je vozila iz smeri Pavličevega sedla proti Logarski dolini, je skočila veverica. Kolesarka je padla in se hudo poškodovala.
1. 10. 2026 | 15:02
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Težka naloga

V Luzernu misija nemogoče za Slovence, Švicarji meljejo in te zmeljejo

Oliver Bogatinov, ki je od poletja trener makedonskega nogometnega prvoligaša Tikveša, z izbranimi besedami o jutrišnjih tekmecih Slovencev v ligi narodov.
Gorazd Nejedly 1. 10. 2026 | 14:30
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Energetika

Treba bo spremeniti to, da uradniki pričakujejo hvaležnost, če izdajo dovoljenje

Pridobivanje dovoljenj traja štiri leta, pri tem lahko pozabimo razogljičenje.
Borut Tavčar 1. 10. 2026 | 14:30
Preberite več
Šport  |  Košarka
Dražba

Rekordna cena za dres Michaela Jordana

Na dražbi se je dres Michaela Jordana prodal za skoraj enajst milijonov evrov.
1. 10. 2026 | 14:16
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Deloindom

Podedovala je polovico hiše, nato so ji drugi dediči zaprli vodo in elektriko

Kaj lahko stori solastnica hiše, če ji drugi dediči preprečujejo uporabo nepremičnine in se svojega deleža želi čim prej rešiti?
Pravnik na dlani 1. 10. 2026 | 14:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Energetika

Treba bo spremeniti to, da uradniki pričakujejo hvaležnost, če izdajo dovoljenje

Pridobivanje dovoljenj traja štiri leta, pri tem lahko pozabimo razogljičenje.
Borut Tavčar 1. 10. 2026 | 14:30
Preberite več
Šport  |  Košarka
Dražba

Rekordna cena za dres Michaela Jordana

Na dražbi se je dres Michaela Jordana prodal za skoraj enajst milijonov evrov.
1. 10. 2026 | 14:16
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Deloindom

Podedovala je polovico hiše, nato so ji drugi dediči zaprli vodo in elektriko

Kaj lahko stori solastnica hiše, če ji drugi dediči preprečujejo uporabo nepremičnine in se svojega deleža želi čim prej rešiti?
Pravnik na dlani 1. 10. 2026 | 14:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Stanovanje je šele začetek. Kaj sledi?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
28. 9. 2026 | 10:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj storiti, ko pri prenovi zmanjka denarja

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tehnologijo lahko kupiš, ekipe pa ne.

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ali tudi vaše podjetje pri elektriki dela to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
24. 9. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
22. 9. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenska študija pokazala presenetljive spremembe že po osmih tednih

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 13:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NAGRADA

Slovenske železnice pometle s konkurenco

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kakšne možnosti imajo naši kolesarji?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Istanbul, Barcelona in London – popolna izbira za mestni oddih to jesen in zimo

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo