V Luzernu misija nemogoče za Slovence, Švicarji meljejo in te zmeljejo

Odločitev Oliverja Bogatinova, da sprejme vabilo za delo v Severni Makedoniji je bila pogumna in drzna. Izkušeni 48-letni Jeseničan iz Podmežakle s stalnim bivališčem v Kopru je od junija trener makedonskega nogometnega prvoligaša Tikveš. V Kavadarcih, ki je tudi med slovenskimi proizvajalci vina in ljubitelji »sonca v steklenici« priljubljena destinacija in ima posebno poglavje, je raznovrstni nogometni operativec, nekdanji nogometaš, trener, športni direktor in direktor, našel navdihujoče nogometno in življenjsko okolje. »Na začetku junija sem prejel ponudbo in v dobrem tednu smo se dogovorili za sodelovanje,« je razkril »časovnico« dogovora, ki je obrnila list v njegovem bogatem športnem življenjepisu. Po dobrih dveh mesecih je že povsem ujel življenjski in športni ritem v res prijetnem ter očarljivem vinorodnem okolju,in v državi, od koder izvirajo njegovi starši.