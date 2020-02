Favorizirana Liverpool in PSG tudi po uri igre brez strela na vrata

Jan Oblak prvič v karieri meri moči z evropskim prvakom Liverpoolom. FOTO: Reuters



Napad Neymar-Mbappe-Di Maria

Navijači v Dortmundu so vnovič pričarali izjemno nogometno vzdušje in spektakularno kuliso. FOTO: AFP

Mrežo Angležev načel Saul Niguez

V izločilnem delu elitnega Uefinega tekmovanja nastopajo klubi treh slovenskih nogometašev. Ob Atleticu, čigar vrata brani Jan Oblak, še Atalanta Josipa Iličića, ki bo prvo tekmo v sredo igrala proti Valencii, ob isti uri (21.00) pa bo krenil po zmago tudi Leipzig Kevina Kampla, ki bo gostoval v Londonu pri Tottenhamu, pri čemer nekdanji slovenski reprezentant zaradi okrevanja po operaciji gležnja ne bo igral. Preostale štiri tekme osmine finala bodo 25. in 26. februarja, pari pa so: Chelsea vs Bayern München, Napoli vs Barcelona, Real Madrid vs Manchester City in Lyon vs Juventus. Povratne tekme 1/8 finala bodo med 10. in 18. marcem.



Drevišnji tekmi :

Atletico : Liverpool -:- (1:0; Saul, 4.)

Borussia : PSG -:- (0:0)



Začetne enajsterice vseh klubov:

Nogometaši v ligi prvakov so začeli boje v letošnji osmini finala. Danes sta na sporedu dve tekmi: Atletico Madrid vs Liverpool in Borussia Dortmund vs PSG. Slovenski vratarse bo torej v majici Atletica soočil z evropskim prvakom Liverpoolom, ki je krenil nad Škofjeločana z udarnim napadom(4-3-3). Atleticov trenerje zakrpal vsaj enega svojega napadalca, tako je začel tekmo v Madridu tudi, ki bo igral v paru z(4-4-2).Prvi gol večera so videli v Madridu. Po eni od odbitih žog je premagal vratarja Alissona Atleticov krilni napadalecin tako spravil v delirij navzoče na štadionu Metropolitano; izjema je bilo dobrih 3000 navijačev Liverpoola. Tudi sicer je bil Atletico veliko nevarnejši tekmev prvega polčasa. Liverpool je resda ves čas iskal poti do vrat Jana Oblaka, toda zaman, v celotnem prvem polčasu ni sprožil na vrata Škofjeločana niti enega strela! Zaman tudi statistika prvih 45 minut v prid gostov:29:71;4:3;2:0;2:3;4:5;134:389. Še več, Atletico bi kaj lahko vodil še izdatneje, če bi bilv 20. in 26. bolj zbran. Najlepšo priložnost za goste je zapravil(36.).Tudi na drugi tekmi večera je zanimivo. Parižane in Dortmundčane krasi ofenzivna igra, zato navijači upravičeno pričakujejo odprt nogomet najvišje ravni tudi na njuni medsebojni tekmi v Nemčiji. Borussia je krenila nad goste z navezo(3-4-3), favorizirani PSG pa igra v postavitvi 4-3-3 (), tako da ima, nekdanji trener Borussie, danes pa Parižanov, na klopi več alternativ ().Tudi drugemu favoritu večera v prvem polčasu ni šlo po načrtu. Mreži na akustičnem štadionu v Dortmundu sta resda mirovali, toda statistika je bila "na strani" Borussie:45:55;7:2;1:0;1:1;8:3;271:346. Najbližje golu so bili Neymar,in