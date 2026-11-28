Pri izbranih klubih stare celine so morali hitro pozabiti na razburljiv teden pod dežnikom Uefe z izzivi v ligi prvakov, evropski ligi in konferenčni ligi, saj je pred vrati že pisani konec tedna z domačimi prvenstvenimi obračuni. In nekateri bodo predvidoma zelo vroči. Med slovenskimi reprezentanti je bil – kot že tolikokrat doslej – v središču pozornosti Jan Oblak, pri njegovem Atleticu so se mu vnovič globoko priklonili.

»Jan je naša legenda in njemu gre seveda ogromno zaslug, da imamo drugo najboljšo obrambo med elito lige prvakov,« so zapisali na uradni spletni strani madridskega rdeče-belega tabora ob spoznanju o statistiki v najbolj cenjenem klubskem nogometnem tekmovanju, ki razkriva, da je Altetico doslej v tej sezoni prejel le pet golov in je tako v tej razvrstitvi na visokem 2. mestu, tik za Arsenalom na vrhu s štirimi goli v svoji mreži. Nazadnje so Oblak in kolegi brez zapletov opravili nalogo z Vikingom iz Stavangerja (2:0).

KonecTednaNaTujem28_11

In špansko prvenstvo? Moštvo kot tretjeuvrščeno diha za ovratnik vodilnima velikanoma Barceloni in Realu, bera 31 točk še naprej napoveduje lov – Katalonci jih imajo 36, mestni tekmeci pa 33. V tem kolu Atletico gostuje pri Elcheju, navijači so že vpisali zmago, na Športni loteriji pa napoved jasno razkriva, kdo je favorit – pri gostiteljih je za zmago zapisana kvota 6,80, pri Madridčanih pa 1,45 ...

Stavite na svojega favorita na tujih nogometnih zelenicah. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Če bi sodili po zgodovini kot tudi boju z vrha lestvice, bo nogometna »super nedelja« tokrat na Otoku. Na vrsti sta namreč dve spektakularni predstavi: Everton – Liverpool in Arsenal – Manchester City.

Zmago plačali s Špančevo poškodbo

Liverpoolski mestni dvoboj z oznako Merseyside derbi (po nazivu metropolitanske grofije na tem območju Anglije) ima že dolgo brado. Prvega so modri in rdeči igrali v davnem letu 1894, odtlej so se v taboru Evertona veselili 68 zmag, slovitejši tekmeci so se zaenkrat ustavili pri številu 102, remijev je bilo 78. Nazadnje sta se moštvi pomerili v Evertonovi areni Hill Dickinson, zmage so se veselili gostje z 2:1, tudi jutri bo tekma na tem prizorišču. Liverpool sicer prihaja s popotnico gladke zmage (3:0) za točke lige prvakov na gostovanju v Bruggeju (Bel), a plačal jo je tudi s poškodbo kolena svojega španskega aduta Victorja Munoza. Jutri ga tako ne bo v mestnem derbiju, manjkal bo tudi njegov nizozemski soigralec Cody Gakpo. Stavnica? Everton 4,20; remi 3,80; Liverpool 1,75.

14 zmag je doslej doma zbral HSV proti Bayernu. Münchenčani so v Hamburgu zmagali 25-krat

Londonski Arsenal v tej sezoni brani šampionsko lovoriko, vnovič deluje prepričljivo, čeprav med tednom doma z zelo živahno zasedbo iz Dortmunda ni prav blestel – 1:1. A zdaj je na vrsti že novi praznik, tekma z najuspešnejšim angleškim moštvom zadnjih let Manchester Cityjem. Tudi ta je ostal brez pričakovane evropske zmage z Neapeljčani (2:2). Športna loterija pripisuje kvoto 1,95 za zmago Londončanov, 3,60 pa za tri svetlomodrih iz Manchestra.

Slovenskega deleža v elitni ligi na Otoku zaenkrat ni na obzorju – Jaka Bijol naj tudi danes pri Leedsu ne bi bil v udarni enajsterici, Benjamin Šeško (Manchester United) ostaja na seznamu poškodovanih.

Harry Kane, prvi strelec münchenskega moštva, bo predvidoma odsoten do konca zimskih dni. FOTO: Karl-josef Hildenbrand/AFP

Slednji pa je zelo veliko pri Bayernu in povrh gre za udarne igralce. Nazadnje sta bila v Lillu (1:2) najbolj opazna izostanka Harryja Kana in Michaela Olisa, poškodbo stegenske mišice je obnovil nesrečni Jamal Musiala. Na vrsti pa je gostovanje v Hamburgu pri nekoč največjem tekmecu v ligi – HSV. Na nemškem severu na domačo zmago proti Bayernu čakajo od januarja 2009.