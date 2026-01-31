V Mariboru aplavz za Alberta Riero in zbogom

Z včerajšnjo prvo tekmo med Kalcerjem Radomljami in Aluminijem je oživelo slovensko nogometno prvenstvo, toda prvo dejanje 19. kola 1. SNL je bilo le ogrevanje pred spektakularnim nedeljskim štajerskem derbijem v Ljudskem vrtu, kjer bo v glavni vlogi Albert Riera. Španec se poslavlja od Slovenije in Celjanov, ki pohod proti tretjemu naslovu slovenskega prvaka začenjajo z domala z nedosegljivo prednostjo ducata točk. Nedeljski derbi bo imel morda še bolj tekmovalni dvoboj in vznemirljivo soboto: obnovljena Olimpija upa na zasuk po slabi jeseni v tekmi z Muro, nato se bosta na Bonifiki pomerila tekmeca za vrh lestvice in Evropo – Koper in Bravo.

Mariborski navijači bodo znali ceniti delo Alberta Riere. Šampionskega špalirja sicer še ne bodo videli, toda glasen aplavz si bo Španec zagotovo zaslužil za vse, kar je naredil za slovenski nogomet. Bil je od boga poslan! Toda vijolične privržence bodo bolj kot Celjani zanimali domači fantje, kaj zmorejo in koliko, potem ko je trener Feđa Dudić opravil svoje prve priprave in s pomočjo selektorjev vsaj malo oblikoval moštvo po svojem okusu. Realno so v igri in s posamezniki, med katerimi še ne bo pozdravljenega prvega strelca Benjamina Tetteha, še daleč od Celjanov, ki so s prihodom Svita Sešlarja dobili mojstra s potezo in domišljijo več. A velja upoštevati tudi »faktor X«, kakovost celotne zasedbe in ustroja.