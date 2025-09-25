V Mariboru počilo, je Radomir Đalović še trener?

Kaj je res in kakšne bodo posledice? To je najbolj vroče štajersko nogometno vprašanje, potem ko je prišlo na včerajšnjem treningu do hudega incidenta. V lase sta si skočila največja zvezdnika, najboljši strelec Benjamina Tetteh in steber obrambe Omar Rekik.

Posredoval je trener Radomir Đalović in jo pri tem skupil. Eden od virov je zapisal, da je Črnogorec od vodstva kluba zahteval prekinitev pogodbe in odškodnino, ker je na ta način izgubil svojo avtoriteto. Drugi vir trdi, da so se »bojne sekire« zakopale že včeraj, ko sta se nogometaša opravičila trenerju.

Radomir Đalović se je soočil s prvo preizkušnjo svoje avtoritete. FOTO: NK Maribor/facebook

Neuradno naj bi bil Đalović s svojimi pomočniki in kapetanom Ažbetom Jugom na pogovorih z vodjami navijaške skupine Viole. Klub naj bi še pred popoldanskim treningom dal uradno izjavo.

Mariborske nogometaše v soboto čaka ena od najpomembnejših tekem v sezoni, če ne celo najpomembnejša. V 10. kolu 1. SNL bodo gostovali pri vodilnih Celjanih.