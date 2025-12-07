V Mariboru vozovnice za dopust plačane, Dudić na svojo še čaka

Jesenski del sezone 1. SNL je končan, pred začetkom zimskega premora pa na nogometnih zelenicah ni manjkalo pretresov, ki bi lahko pomembno vplivali na razplet in podobo prve lige, ko bodo nogometaši konec januarja znova na delovnih obratih. Domžale, nekoč najboljši klub v državi, so v velikih in težko rešljivih finančnih težavah, vre tudi v Mariboru, kjer so si vijolični za piko na i neprepričljivi jeseni privoščili še spodrsljaj z Aluminijem. Feđa Dudić besni in zaenkrat ohranja vodstvo na svoji strani, brez rezultatov prav dolgo podpore mariborske publike ne bo imel.

Finančne težave v Domžalah niso novost, da je vrag odnesel šalo in je ogrožen tudi kratkoročni obstoj kluba, so po prvem sodniškem žvižgu na tekmi v Kopru pokazali igralci s kapetanom Harisom Vučkićem na čelu, ki so stekli z igrišča in ob robu zelenice pripravili protest. Koprčani so jih podprli in z aplavzom povabili nazaj na igrišče, tekmovalna zmaga domačih (2:1) na Bonifiki je bila drugotnega pomena. Dvakratni državni prvaki (06/07, 07/08) so z 12 točkami prikovani na dno, poleti so se skozi šivankino uho po velikem zasuku v Kranju obdržali med elito, zdaj je vprašanje, če lahko Mateju Oražmu s sodelavci uspe še en »čudež«. Težave kluba, ki je ustvaril številne uspešne reprezentante, so slaba novica za slovenski nogomet.