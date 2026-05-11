V Mariboru vse oči uprte v Anglijo, novi vlagatelj čaka na odgovor

Kje sta največja, Maribor in Olimpija? To ni le vprašanje za navijače ali klubski vodstvi vijoličnih in zeleno-belih, nemara je še bolj pomembno za glavne skrbnike slovenskega klubskega nogometa, Nogometno zvezo Slovenije. Slovenski nogomet si je v velikem derbiju zadal še eno bolečo zaušnico. V tej sezoni pa jih je bilo preveč za aplavdiranje simpatičnim junakom in preboju malih.

Prekinitvi in odpovedi tekme, ker naj bi eden od »izstrelkov« – ob že prejšnjih izzivanjih nesreče domačih navijačev – zadel Olimpijinega vratarja Matevža Vidovška, bi se lahko v Ljudskem vrtu tudi izognili. K sreči jo je Korošec v ljubljanskih vratih odnesel brez hujših posledic. Resnici na ljubo so bili že hujši incidenti, pa tekme niso odpovedali. Za zadnjo prekinjeno in odpovedano tekmo pred dvema letoma v Murski Soboti so bile prav tako krive Viole, ki so na igrišče vrgle »topovski udar«.