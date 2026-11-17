Za dober večer v evropski prestolnici ni treba vedno globoko seči v žep. V Skopju vas ob polni mizi, lokalnem vinu in živi glasbi hitro sprejmejo za svojega, Slovencem pa je naklonjen še dodaten odmerek gostoljubnosti. Najlepši del mesta se začne tam, kjer se konča razgled na velikanske kipe.

Za bleščečimi pročelji se razkriva prestolnica ostrih nasprotij. Prestižni avtomobili vozijo mimo kupov smeti, nedaleč od skromnih domov rastejo razkošne soseske. Koliko tukaj stane stanovanje, koliko ostane od plače in kaj o uradnih številkah pove taksist, ki mesto pozna do zadnje ulice?

Ob Vardarju se prepletajo spomini na skupno državo, vsakdanji boj za boljše življenje in spremembe, ki mestu z vsakim obiskom dajejo nov obraz. Skopje zna presenetiti, tudi ko mislite, da ga že poznate. In razlogov za vrnitev je precej več kot le ugodna letalska vozovnica z Brnika.