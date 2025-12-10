V Milanu odločila enajstmetrovka, ki je ne bi dosodil niti Liverpoolov trener

Liverpool je na San Siru v Milanu proti Interju srečno prišel do zmage v derbiju 6. kola lige prvakov, a zasluženo. V 88. minuti je za minimalno zmago gol z bele točke dosegel Madžar Dominik Szoboszlai. Toda po posredovanju VAR strogo dosojena enajstmetrovka nemškega sodnika Felixa Zwayerja je razburila domači tabor.

»To je bila ena od najbolj strožjih dosojenih enajstmetrovk,« je bil prepričan domači branilec Manuel Akanji. Ni se veliko zmotil, toda nesrečo je povsem nepotrebno izzval branilec Alessandor Bastoni, ki je po nepotrebnem povlekel za dres Floriana Wirtza, ki je bil nenevaren in obrnjen s hrbtom od vratarja Yana Sommerja. Domači trener Cristian Chivu ni želel komentirati spornega trenutka, gostujoči kapetan Virgil van Dijk je po ogledu posnetka nekoliko zastrigel z ušesi.

»No, recimo, da se je tako odločil sodnik. Ampak v prvem polčasu nam je sodnik razveljavil veljaven gol. Izid je ustrezen,« je ocenil Nizozemec, škotski branilec Andrew Robertson pa je bil najbolj jasen. »Enajstmetrovka je bila stroga, toda na katerem koli drugem delu igrišča, bi bil to prekršek.« Domači tabor je potolažil tudi gostujoči trener Arne Slot.

»Če je bila to enajstmetrovka, potem bi jih lahko to sezono imeli še deset. Mislim, da je v premier league ne bi dosodili,« je bil iskren Nizozemec.

Za Inter poraz ni bil usoden, saj ima še vedno lepo zalogo točk, ducat za štiri zmage, kolikor jih ima tudi Liverpool, ki mu gre v LP veliko bolje, kot na domači ligaški fronti. Zadnji finalist LP ima v tej sezoni težave v velikih tekmah, izgubil je proti Juventusu, Napoliju, Milanu in Atletico Madridu.