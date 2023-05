V Milanu se pleše po črno-modrih taktih

»Vsi hudiči tega sveta navijajo za Milan«, je pisalo na transparentu, ki je visel z južne tribune nabito polnega štadiona San Siro, ki je gostil polfinalni derbi lige prvakov med Milanom in Interjem. Navijači rdeče-črnih so pripravili peklensko vzdušje, nogometaši Interja pa so jim pripravili hladno prho in si v pičlih 11 minutah tlakovali pot do zmage z 2:0.

Tekme v odločilnih fazah lige prvakov so odličen primer, kako hitro se lahko usoda trenerja obrne. Tako Stefano Pioli kot Simone Inzaghi sta bila letos na udaru kritik zaradi neprepričljivih predstav v domačem prvenstvu, kjer bi se morala boriti za zmago, a sta v krčevitem boju vsaj za vozovnico za ligo prvakov v naslednji sezoni. Danes Inzaghija slavijo kot vizionarja, na igrišče je poslal enajsterico, ki je šokirala rossonere.

V taboru Interja so imeli le eno obžalovanje, medtem ko se v taboru rdeče - črnih sprašujejo, kako najti pot iz brezna. A vse tudi za njih v sredinem večeru ni bilo tako črno.