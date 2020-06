V moštvu Seville obžalovali zamujeno priložnost za kaj več

Ljubljana – Barcelonini asi so se morali na gostovanju pri nogometaših Seville sprijazniti s točko, potem ko se je izenačena tekma razpletla brez zadetkov. Zvezdniki madridskega Reala, veliki tekmeci Kataloncev v boju za naslov španskih prvakov, imajo tako lepo priložnost, da jih po daljšem času spet prehitijo na vrhu lestvice. Za to morajo jutri (22) v gosteh premagati igralce Reala Sociedada.Čeprav so imeli Lionel Messi & Co. sinoči veliko večjo posest žoge (v odstotkih 61:39 %), tega niso znali unovčiti. Nogometaši Seville so se namreč dobro pripravili na favorizirane tekmece in na svojem stadionu Ramona Sancheza Pizjuana ustavili vse poskuse zvezdnikov vodilne zasedbe v španskem prvenstvu. V drugem polčasu so bili gostitelji celo nevarnejši.»To je bila zelo izenačena tekma. Nasproti nam je stalo zelo močna ekipa. V prvem času bi morali kljub temu zabiti gol. Žoga je dobro krožila od nog do nog, ustvarili smo si nekaj lepih priložnosti, ki pa jih na žalost nismo izkoristili,« je razplet dvoboja komentiral, branilec Barcelone., član Sevilline zadnje vrste, je priznal, da so morali taktično zelo garati, z neodločenim izidom pa ni bil povsem zadovoljen. »Na koncu smo imeli možnost za kaj več. Škoda, lahko bi osvojili več kot točko,« je presodil branilec domačega moštva, ki na lestvici drži tretje mesto, pri čemer ima tri točke naskoka pred madridskim Atleticom. Toda& Co. imajo tekmo manj, tako da bi jih lahko z nocojšnjo zmago nad Realom Valladolidom (22) dohiteli v točkovanju.