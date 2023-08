V mučni sezoni epidemije je svetil sinjski diamant

V nadaljevanju preberite

Kdo ve, kakšno pot bi ubral hrvaški nogometni napadalec Ante Vukušić, če ga vodstvo splitskega Hajduka leta 2012 ne bi moralo nujno prodati. Mladi napadalec iz Sinja, ki je igral v življenjski formi in postal član hrvaške reprezentance, je želel ostati v klubu, imel je veljavno pogodbo, a je razumel razmere in pristal na odhod v Pescaro. Hajduk se je tako izognil stečaju, Vukušić pa je šest let pozneje po pravi kalvariji prišel v slovenski nogomet.

Vrnitev na igrišče po operaciji poškodovanega desnega pljučnega krila je bila zahtevna, poškodbo je staknil v navidez nedolžni prometni nesreči, a so jo odkrili šele po petih letih. Dalmatinec iz Sinja si je za klub, v katerem bo dvignil svojo formo na ustrezno profesionalno raven, izbral Krško. Z njim se je boril za obstanek, a jim ni uspelo. Ga je pa zato trener Olimpije Safet Hadžić takoj povabil v zmajevo gnezdo, kar se je izkazalo za zadetek v polno.