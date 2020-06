FOTO:V Murski Soboti jih čaka noč brez spanca

Ljubljana



Prva pokalna lovorika za Anteja Šimundžo

Ante Šimundža je Muro spet popeljal v Evropo. FOTO: Tadej Regent/Deloj

Nafta in Mura sta igrala tudi neuradno tekmo za najboljšega v Prekmurju. FOTO: Jernej Suhadolnik



Lovorika tudi za navijače

Gol in polpodaja je bil učinek najboljšega strelca Mure Amadeja Maroše. FOTO: NŠ Mura

- »Pred nami je nepozabna noč,« so si bili enotni veliki zmagovalci prve končne odločitve v sezoni, nogometaši Mure.so tekmece iz Lendave pričakovano premagali, toda pot do druge pokalne lovorike in prve po četrt stoletja ni bila tako enostavna, kot bi sodili po razmerju sil pred tekmo. »Domačim sporočam, naj me ne čakajo, saj me danes ne bo domov!« je dodal eden od soboških junakovLendavčani so na Gorenjsko dopotovali v polni zasedbi, trojica najvidnejših članov prve enajsterice kapetan, najboljši strelecin polfinalni junakje bila zaradi kartonov obeh barv v polfinalni tekmi na tribuni Nacionalnega nogometnega centra na Brdu.»Mimo tega, da smo bili favoriti, nismo mogli. Malo nas je to oviralo. Toda to so tekme, ko napredujejo vsi. Pokazala je, da smo na pravi poti, od druge lige do lovorike,« je poudaril trener Murein povedal, da je to njegova prva samostojna pokalna lovorika. Tekma je bila kar zahtevna.»Pričakoval sem takšno, Lendavčani so se osredotočili na nasprotne napade in prekinitve. V prvem polčasu smo imeli težave, ker smo delali napake, ki jih ne bi smeli. Smo pa imeli premoč od začetka do konca,« se še ni prepustil evforiji, kot so se jih igralci, trenerski štab, funkcionarji in tudi navijači zunaj NNC Brdo., trener Nafte, je poudaril srčnost in borbenost svojih igralcev. »Upali smo, da bomo zdražili deset, petnajst minut drugega polčasa. Načrt se nam ni izšel, potem smo se odprli in prejeli še drugi gol. Igralci so dali svoj maksimum. Finale je bil izkušnja, ki nam bo koristila v boj za prvo ligo. Vsi smo nekaj odnesli, igralci, klub, okolje,« je povedal Ljubljančan na lendavski klopi.Mariborčan v lendavski konici napadaje priznal, da je »manjkal ligaški ritem«. Še en lendavski Mariborčanpa je izpostavil napako pri postavljanju ofsajd zanke pri prvem golu.»Sami smo bili krivi za prvi gol. Toda že uvrstitev v finale je bila za nas velika stvar.«Soboški dvojec staroselcev in domačih fantov,, je bil z glavami že na veličastni zabavi v Murski Soboti, kjer bodo navijači in nogometaši pokalno slavje bržkone znali zapeljati v jutro.»Ni bilo lahko. Lendavčani niso imeli česa izgubiti,« je povedal Maruško, Kous pa zaključil: »Tudi navijači so zaslužni za lovoriko, na katero so čakali predolgo.«