V Murski Soboti ogrevanje za slovenski clasico v Ljubljani

insta odprla zadnji dan 30. kola slovenskega nogometnega prvenstva, katerega vrhunec bo večerna tekma med Olimpijo in Mariborom v Ljubljani. V Murski Soboti gre za spopad zmagovalke pokala NZS Mure – črno-beli so si že zagotovili nastop v Evropi – in Domžal, ki želijo unovčiti bučno proslavo velikega uspeha Mure v Murski Soboti.Ob 20.45 bo na sporedu zadnji večni nogometni derbi sezone.insta se v tej sezoni pomerila trikrat, dvakrat je bil izid neodločen, Mariborčani pa so prav v tej sezoni v Ljubljani zmagali z izidom 4:2. Maribor je v zadnjem obdobju v boljši formi, saj ima pod vodstvomštiri zaporedne zmage. Z zmago je na Olimpijini klopi v prejšnjem kolu debitiral tudiin prekinil krajši niz dveh porazov zeleno-belih.