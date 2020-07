V najboljši enajsterici po štirje nogometaši Celja in Olimpije

V najboljši enajsterici štirje Celjani in Ljubljančani

Vratar

Branilci

Zvezni igralci

Napadalci

Dušan Kosić (četrti z leve) je prejel priznanje za najboljšega trenerja sezone 2019/20. FOTO: Jure Eržen

Najboljši nogometaš Lotrič, mladi up Vizinger in trener Kosić

V letošnjem letu smo opravili 16. izbor najboljših nogometašev in trenerja sezone v Sloveniji. V organizaciji sindikata SPINS so prek spletne platforme glasove oddali vsi nogometaši 1. SNL, več kot 200 trenerjev, članov ZNTS, novinarji športnih redakcij in 5255 navijačev, skupaj 5680 glasov.Nagrada za najboljšega nogometaša sezone je v svetu že dolgo ena najbolj cenjenih lovorik, saj gre za priznanje, ki ga podeljujejo soigralci in nasprotniki svojim stanovskim kolegom, ki so vse veščine nogometne igre spoznali med dvoboji na travnati površini. V najboljši enajsterici v sezoni 2019/2020 so po štirje nogometašiin, dva izin eden iz• Matjaž Rozman (NK Celje)• Matic Maruško (NŠ Mura)• Miral Samardžić (NK Olimpija Ljubljana)• Nemanja Jakšić (NK Aluminij)• Žan Zaletel (NK Celje)• Luka Bobičanec (NŠ Mura)• Tomislav Tomić (NK Olimpija Ljubljana)• Luka Menalo (NK Olimpija Ljubljana)• Ante Vukušić (NK Olimpija Ljubljana)• Mitja Lotrič (NK Celje)• Dario Vizinger (NK Celje)• Mitja Lotrič (NK Celje)• Dario Vizinger (NK Celje)• Dušan Kosić (NK Celje)