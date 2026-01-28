V Neaplju alarm, za evropsko pomlad šteje le zmaga

Ljubitelji vrhunskega evropskega nogometa so vajeni, da se tekme rednega kroga v ligi prvakov razvrstijo skozi torkov in sredin večer ter ob tem pospremijo, kolikor je le mogoče, dogajanja z različnih prizorišč. Tokrat pa bo drugače in tudi težje izvedljivo za tiste, ki radi pogledajo več tekem. Na vrsti je namreč zadnji krog ligaškega dela tekmovanja, zaradi kar najmanjše možne preračunljivosti med klubi pa bodo tokrat prav vsi dvoboji v današnjem večeru s hkratnim začetkom ob 21. uri.

Na italijanskem jugu je vedno vroče ozračje, pa naj si gre za katerikoli letni čas, ko se seveda beseda zasuče okrog nogometne žoge. Nostalgiki se bodo kajpak vedno znova vračali za štiri desetletja v preteklost, takrat je v Neaplju vladal nepozabni argentinski nogometni kralj Diego Maradona, pod njegovim vodstvom na igrišču akterji v sinje modrih dresih ustavili vladavino bogatejših klubov z italijanskega severa. Napoli je pozneje dolgo čakal na novo veliko zgodbo.