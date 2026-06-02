V nedeljo velika tekma, a najprej je na vrsti četrtek

Pred slovensko nogometno reprezentanco bo jutrišnji četrtek poseben dan. Prvič v tem koledarskem letu bo igrala tekmo na domačem igrišču, dvoboj s Ciprom se bo v Stožicah začel jutri ob 18. uri. Gre za običajen junijski ligaški reprezentančni termin po koncu ligaških tekmovanj, letošnji je pač v znamenju odštevanja do bližnjega svetovnega prvenstva. Moštva, ki bodo navzoča v spektakularnih junijsko-julijskih dneh po Severni Ameriki, zdaj namenjajo zadnje dneve priprav za veliko zgodbo. Slovenija bo tako v nedeljo gostovala na Hrvaškem pri tradicionalno zelo ambiciozni reprezentanci za največja tekmovanja.

»Mi zdaj pravzaprav igramo brez tekmovalnega naboja,« je na Brdu pri Kranju, v idiličnem okolju baznega tabora slovenskih reprezentančnih selekcij, poudaril Erik Janža, pri 32 letih med izkušenimi aduti naše izbrane vrste. Navzlic svojim izkušnjam in bolj kot ne stalnemu mestu v udarni enajsterici slovenske izbrane vrste je svoji uvodni misli dodal: »Nekatere reprezentance se pripravljajo za mundial, tako je tudi z našimi nedeljskimi tekmeci Hrvati, v Varaždinu nas v nedeljo čaka velika tekma. Kakorkoli že, nogomet je zgodba dokazovanja in četudi tokrat ne lovimo kakšnih pomembnih točk – za te bo napočil čas šele jeseni –, se iz dneva v dan moraš truditi, da bi napredoval.«