V Nemčiji nič novega: Bayer hitro odgovoril Bayernu

Nogometaši Bayerja iz Leverkusna in Bayerna iz Münchna so v 20. kolu nemškega prvenstva zmagali, s čimer razlika med vodilnima kluboma ostaja dve točki. Leverkusen je zanesljivo zmagal na gostovanju v Darmstadtu, oba gola je zabil Nathan Tella v 33. in 52. minuti. Bayer je imel ves čas pobudo in lepše priložnosti.

Šeško in Kampl v nedeljo

Bayern je imel že prej na domačem igrišču več težav z Borussio Mönchenglabach. Gosti so na Allianz Areni povedli v 35. minuti, ko je zadel Nico Elvedi, še pred polčasom pa je izenačil Aleksandar Pavlović. V izenačenem drugem polčasu je Bayern prikazal več in v 70. minuti po 24. golu v sezoni Harryja Kana tudi povedel. Prednost so varovanci Thomasa Tuchla do konca še povišali prek Matthijsa de Ligta v 86. minuti za končnih 3:1.

Xabi Alonso ne popušča na klopi Leverkusna. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Leipzig slovenskih nogometašev Benjamina Šeška in Kevina Kampla bo igral v nedeljo. Rdeči biki bodo poskušali prekiniti niz treh zaporednih porazov proti Unionu Berlinu.