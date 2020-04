V Nemčiji od danes testiranja nogometašev

Ljubljana

V bundesligi so pred prekitnivijo že igrali tekme brez gledalcev. FOTO: AFP



Čakajoč na zeleno luč Angele Merkel

Tekme pred polnimi tribunami boodo morda šele v naslednjem letu. FOTO: Reuters

- V prvi in drugi nemški nogometni ligi bodo danes začeli z obširnim vsedržavnim testiranjem igralcev na okužbo z novim koronavirusom, kar je del varnostnega in higienskega protokola za vnovičen zagon nemškega nogometa, ki je prekinjen že od srede marca, je na svoji spletni strani v sredo objavila revija Kicker.Bundesliga, ki naj bi od velikih nogometnih lig prva nadaljevala prvenstvo, ima že podrobno razdelana pravila oziroma proti-koronavirusni zdravstveni protokol. Če bo kateri od nogometašev pozitiven na novi koronavirus, bo odšel v karanteno, tekmovanje pa se bo nadaljevalo.Pred začetkom skupinskih treningov bodo igralci morali opraviti vsaj dva ločena testa na okužbo s sars-cov-2, da se prepreči širjenje okužbe med treningom.Kako ravnati z ljudmi v ekipah oziroma v strokovnem vodstvu ekip, ki sodijo v skupine z visokim tveganjem, še ni določeno, poroča revija.V bundesligi je več igralcev, ki imajo astmo, sladkorno bolezen ali težave z dihali in se zaradi pandemije koronavirusa soočajo z dodatnim zdravstvenim tveganjem.Nemška kanclerkabo danes gostila videokonferenco na daljavo z ministrskimi predsedniki deželnih vlad, na dnevnem redu je tudi vprašanje nadaljevanja bundeslige. V nemškem nogometu pričakujejo, da bo kanclerka Merklova s tega sestanka poslala spodbudno sporočilo, ki bi lahko utrlo pot vnovičnemu zagona klubskega nogometa, ki je zaradi zaustavitve tekmovanj utrpel veliko finančno škodo.Nemško prvenstvo naj bi se nadaljevalo v drugi polovici maja, možna datuma sta 16. ali 23. maj, odvisno od odločitve nemške vlade, ki bo to predvidoma javnosti sporočila 6. maja. Optimizem Nemci črpajo tudi iz dejstva, da je v 83-milijonski državi zaradi covida-19 umrlo 6000 ljudiVodstvo lige namerava opraviti vsega skupaj 20.000 testov. Do konca bundeslige je devet kol. Na vrhu prvenstvene lestvice je Bayern s 55 točkami, ki ima pred prvim izzivalcem za naslov Borussio Dortmund štiri točke prednosti.