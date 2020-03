V Nemčiji se plače že klestijo

Ljubljana

Rudi Völler pravi, da je treba prvenstvo izpeljati do konca. FOTO: Reuters

- Nogometaši nemških klubov v teh dneh zaradi epidemije koronovirusa tesno sodelujejo z upravami in s pristankom na nižanje plač pomagajo klubom pri obstanku, poroča nemški časnik Bild. Samo v münchenskem Bayernu, kjer so v minuli sezoni za plače porabili več kot 336 milijonov evrov, so nogometaši pristali na 20 odstotno znižanje plač.Že pred Bavarci so se za znižanje plač dogovorili pri Borussii Mönchengladbachu, Werderju iz Bremna, kjer so znižanje predlagali igralci, ter pri Schalkeju iz Gelsenkirchna.Pogovori potekajo v Borussii Dortmund, kjer je trenerpredlagal znižanje dohodkov, klub pa predlaga 20 odstotno znižanje, če se tekme ne bodo več igrale, in 10 odstotno, če se bo sezona nadaljevala brez navijačev na stadionih.Dogovore o znižanju plač je potrdil tudi poslovodja Bayerja iz Leverkusna»Vsi imamo pomisleke o tem, kako naprej in kako pomagati klubu,« je za Bild dejal Völler in dodal, da bo moral vsak prispevati svoj delež.Ta je še enkrat poudaril, da mora cilj bundeslige ostati ta, da se sezona izpelje do konca. »Kljub vsem skrbem, ki jih imamo, bo treba nekega dne nadaljevati,« je še dejal nekdanji odličen nogometaš, ki se je leta 1990 z nemško reprezentanco veselil naslova svetovnih prvakov.O tem, kako nadaljevati, pa pravi, naj odločijo politiki in zdravstveni delavci. »Imamo nekaj časa in ni treba biti prerok, če reče, da do konca aprila zanesljivo ne bomo igrali.«Ni skrivnost, da klubom zaradi zaustavitve lige grozijo visoke izgube. Znižanje dohodkov pa pomeni večmilijonske privarčevane vsote.