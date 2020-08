V finalu tudi boj za ligo prvakov

Drevišnji in jutrišnji pari evropske lige. FOTO: Delo

Nogometaši v evropski ligi bodo danes začeli četrtfinalne dvoboje. Ti bodo zaradi novega koronavirusa vsi v Nemčiji, polfinaliste pa bo odločila le po ena tekma. Drevi ob 21. uri bov Kölnu igral proti, milanskibo v Düsseldorfu iskal pot v polfinale proti Bayerju izV torek, prav tako ob 21. uri, pa se bosta v Gelsenkirchnu merilaDonjeck in, v Duisburgu painPolfinalni tekmi bosta 16. in 17. avgusta v Kölnu in Düsseldorfu, finale pa bo 21. avgusta v Kölnu. Zmagovalec tega Uefinega tekmovanja se bo prebil v skupinski del lige prvakov v sezoni 2020/21. Če si je zmagovalec preboj v ligo prvakov zagotovil že v domačem prvenstvu, bo mesto pripadlo tretjeuvrščenemu iz francoske lige