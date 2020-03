Možen tudi zaključni turnir četverice v Uefini ligi prvakov

Dan D za nogomet že v torek

Aleksander Čeferin bo v torek vodil zasedanje evropske nogometne družine prek videokonference. FOTO: Reuters

Različnim informacijam o dogajanju v nogometu po izbruhu pandemije novega koronavirusa ni videti konca. Španski športni časnik As poroča, da Evropska nogometna zveza, ki jo vodi Slovenecpreverja tudi možnost, da bi se letos finale lige prvakov končal v obliki finalnega turnirja s četverico udeležencev.Kot piše časnik, bi Uefa in evropski nogomet pridobili predvsem na času. Namesto domačih in povratnih polfinalnih tekem ter finala bi zadostovali dve polfinalni tekmi, takoj nato pa 30. maja načrtovani finale v Istanbulu. Enako naj bi se zgodilo z evropsko ligo, kjer bo finale 27. maja gostil Gdansk. Zaradi koronavirusa sta obe tekmovanji trenutno ustavljeni. V ligi prvakov morajo nogometaši odigrati še štiri tekme osmine finala, četrtfinale, polfinale. V evropski ligi pa so nogometaši odigrali le prvih šest tekem osmine finala, zato je časa za spremembo razporeda še manj. Kakšen dodatni termin bi na ta način dobila tudi nacionalna ligaška tekmovanja.A zaenkrat gre le za ugibanja, saj ni jasno, kako se bo kriza razpletala. Prve nove odločitve pa bo Uefa kljub temu sprejela že v torek na videokonferenci. Glavna tema bo seveda kako naprej, saj ne gre le za končanje ligaških tekmovanj, pač pa tudi za morebitno prestavitev evropskega prvenstva.