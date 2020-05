V osamitev še dva okužena

Ljubljana

Obdobje brez tekem povzroča veliko denarno škodo klubom, med najbolj prizadetimi je moštvo z Old Trafforda Mancheter United. FOTO: Reuters

- Vodstvo angleške nogometne lige je sporočilo, da sta bila na testih na novi koronavirus dodatno pozitivna dva člana premier league. Skupno je tako pozitivnih že osem članov. Vodstvo tekmovanja ni razkrilo njihove identitete, vsi pozitivni – bodisi igralci ali člani strokovnega vodstva – bodo morali oditi v 7-dnevno samoizolacijo.V Angliji so doslej testirali 996 igralcev in članov strokovnih štabov v 20-članski premier league. Na prvem testu – 17. in 18. maja – so opravili 748 posamičnih testov, tedaj pa je bilo pozitivnih šest oseb.V tem trenutku še ni znan natančen termin nadaljevanja prekinjenega elitnega angleškega ligaškega tekmovanja. Nogometni klubi lahko po novi odredbi vadijo v manjših skupinah, po najbolj optimističnih napovedih pa naj bi se tekme pred praznimi tribunami nadaljevale med 12. in 19. junijem.Angleška liga je bila prekinjena od 10. marca. Do konca prvenstva je ostalo še devet krogov, na vrhu je Liverpool, ki je zbral 82 točk. Drugouvrščeni Manchester City zaostaja 25 točk.