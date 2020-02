FOTO:V ospredju današnjega večera Pep Guardiola in Zinedine Zidane

»Verjamemo, da je to možno doseči, zato se borimo do zadnje minute«

Sreda prinaša derbija v Madridu in Lyonu. FOTO: Delo



Manchester City še nikdar v finalu lige prvakov

Pep Guardiola spoštuje Real Madrid in njegov štadion, toda že drevi želi opozoriti nase na klopi Manchester Cityja. FOTO: Reuters

Sergio Agüero bo nocoj glavni adut Pepa Guardiole na zahtevnem gostovanju v Madridu. Drugo prizorišče večera bo Lyon, kjer bo iskal zmago favorizirani Juventus. FOTO: Reuters

V sinočnji reprizi finala LP iz leta 2012 je Bayern v gosteh ugnal Chelsea kar s 3:0 z dvema goloma Sergea Gnabryja (na fotografiji) in enim Roberta Lewandowskega, tekma med Napolijem in Barcelono pa se je končala z izidom 1:1 (Mertens 30; Griezmann 57). FOTO: AFP

Zasenčili tudi Ronalda

Težko je verjeti, da bo zavoljo spopada titanov v Madridu ostal »v ozadju« tudi tako slovit nogometaš, kot je strelski kralj tekmovanja Cristiano Ronaldo. Juventusov obisk Lyona sodi v kategorijo »nujnih« za preboj črno-belih v četrtfinale, toda neugodnih Francozov ne gre odpisati vnaprej. Pod lupo bo učinek domačega asa Dembeleja, ki ga pozna tudi slovenska selekcija U-21, na kaj več bodo vendarle računali gostje. Trener Maurizio Sarri, ki jezi tradicionalne pristaše »stare dame«, naj bi poslal v ogenj trojček Ronaldo-Dybala-Cuadrado.

Nogometna družina bi si težko želela lepši vrhunec osmine finala lige prvakov: današnji večer prinaša spopad najdražjih ekip na svetu, gala ples vrhunskih igralcev, dvoboj odličnih trenerjev in velemojstrov taktične pripraveinter – upajmo – atomski nogomet najvišje ravni.Izkušeni poznavalci igre ostajajo previdni in pregovorno trdijo: »Ne pričakujte preveč od izločilnih tekem. Več kot je na mizi, močneje drži rek, da je previdnost mati modrosti …« Večer na štadionu, v katerem bodo spremljali spopad enajsteric, vrednih kar dve milijardi evrov, najbrž ne bo razočaral. V obeh taborih kipijo od motivacije, čeravno zavoljo različnih motivov. Real Madrid je najtrofejnejši kralj lige prvakov, hegemon evropskega nogometa, ki mu ni para. Na drugi strani je na obzorju zadnja sezona ManCityja v ligi prvakov. »Bistvo zgodbe je jasno: kdorkoli pride v klub, njegove prostore ali na štadion, občuti veličino inštitucije. Vsako sezono merimo na vse možne lovorike. In, kar je bistveno: verjamemo, da je to možno doseči, zato se borimo do zadnje minute. Le poglejte, koliko podvigov smo v zadnjih letih zrežirali tik ob koncu posameznih derbijev.« Besede Zinedina Zidana, »mladega« trenerja, ki je v pičlih treh letih trikrat osvojil ligo prvakov, povedo vse. To bo gotovo spektakel: domači šampioniinproti gostujoči lahki konjenicije v edinstvenem položaju, ki je diametralno nasproten Realovemu. V deveti sezoni lige prvakov po prihodu arabskih lastnikov lovi svoj prvi finale, zato je v primerjavi z evropskim pedigrejem Reala podoben nekdanjemu NK Podpeč proti Olimpiji. In obratno: če jev Španiji prepustil prevlado, ManCity v zadnjih letih spreminja zgodovino angleškega nogometa, klubsko vitrino je ozaljšal s štirimi lovorikami v premier league. Toda, pozor, inovator Pep Guardiola ni prišel v objem šejku iz(zgolj) zavoljo angleškega vrha.»Na čudovitem štadionu moramo pokazati svoj pravi obraz. Vem, da fantje niso vajeni zmagovati v ligi prvakov, toda to je možno spremeniti le s pravo miselnostjo,« je zatrdil Guardiola. Sloviti Pep v Manchestru pogreša »le«, torej podobno kot Messi v Barceloni pogreša »le« nekdanjega trenerja, s katerim je pokoril Evropo v letih 2009 in 2011. Zanimivo bo spremljati, kako uspešen bo nekdanji Madridčan, prvi mož Cityja za velike tekme, kakršna se obeta drevi ob 21. uri.Guardiolov najpogostejši rival je(23), toda že prva prava preizkušnja proti Zinedinu Zidanu bo njegovo prihodnost določila močneje od vseh, ki sta jih nanizala s Portugalcem. Ne pozabimo: ManCity bije tudi bitko s časom in krovno evropsko hišo. Ta ga je izključila iz svojih tekmovanj za sezoni 20/21 in 21/22 zavoljo kršenja finančnega ferpleja, zato bi bili lahko Cityjevi aduti dodatno motivirani in nocojšnje priložnosti ne bodo želeli zamuditi.