FOTO:V Parizu nov poraz PSG, pljunek Di Marie, med izključenimi tudi Neymar

Vrnila sta se tudi Di Maria in Neymar, toda zaman

Aktualni evropski podprvaki, nogometaši PSG, so katastrofalno začeli novi sezono v francoskem prvenstvu. Izgubili so uvodni dve tekmi. Danes so jih na domačem terenu z 1:0 premagali najhujši domači tekmeci, igralci iz Marseilla.Tekmo so zaznamovali številni nešportni trenutki. Sodnik je v zaključku tekme zaradi pretepa pokazal kar pet rdečih kartonov, tri domačim nogometašem in dva gostom, argentinski zvezdnikpa si je pred tem privoščil nezaslišano potezo sredi pandemije novega koronavirusa. V obraz je pljunil ŠpancaZa Di Mario je bila to prva tekma po karanteni, saj je bil v začetku septembra pozitiven na testu za novi koronavirus. Čeprav je sodnik zaradi incidenta prekinil tekmo in si ogledal videoposnetek, Argentinca ni kaznoval, saj ni bilo povsem razločno, ali je Alvara s pljunkom zadel v obraz.Iz karantene se je vrnil tudi, ki je v zaključku tekme sprožil pretep na igrišču in bil po ogledu VAR izključen zaradi udarca nasprotnika s pestjo v glavo. Ob tem je Alvara označil za rasista.Strelec edinega zadetka na tekmi je bilv 31. minuti. Za Marseille je bila to prva zmaga proti PSG od novembra 2011 oziroma po enaindvajsetih tekmah.