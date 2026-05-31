V Parizu vojno stanje, gorijo avtomobili, v spopadih aretiranih 400 ljudi

Noč v Budimpešti je minila razmeroma mirno, policija je poročala le o nekaj posameznih primerih nemirov, ki pa niso prinesli hujših posledic. Navijači Paris Saint-Germaina so slavili drugo zaporedno zmago v ligi prvakov, Angleži so v madžarskem pivu utapljali žalost, potem ko je Arsenal po enajstmetrovkah izgubil proti Francozom.

Povsem drugače pa je bilo v Parizu, mesto se je znova spremenilo v vojno območje kljub temu, da je PSG zmagal. Lastniki trgovin so včeraj poskušal zaščititi izložbe, a neuspešno, posnetki iz francoske prestolnice kažejo popoln kaos, kos mu niso bili niti policisti.

Navijači so po mestnih ulicah streljali svetlobne rakete, pokale so petarde, zagorelo je nekaj avtomobilov in električnih koles, nastradal je celo avtobus. Po poročilih francoske policije je bilo poškodovanih vsaj šest trgovin, končna številka bo najbrž še višja. »To je popolnoma nesprejemljivo obnašanje,« je dejal francoski notranji minister Lauren Nuñez. »Le v Parizu se ljudje po zmagi zaklepajo v svoje domove zaradi strahu pred nasiljem,« pa je ob tem zapisala Marine Le Pen.

Prisotnost posebnih enot policije ni preprečila nemirov. FOTO: Lou Benoist/AFP

V spopadih s policijo je bilo aretiranih več kot 400 ljudi, zaenkrat – za razliko od lanskega tragičnega razpleta po finalu LP – o smrtnih žrtvah ne poročajo. Posnetki z mestnih ulic kažejo gost oblak dima pred Eifflovim stolpom, improvizirane raketne metalce, tudi goreče prestižne avtomobili sredi ulic in množico, ki s palicami razbija vse, kar jim pride pod roke.