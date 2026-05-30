Napetost v Parizu raste, na Elizejskih poljanah barikade in vojska

Ne glede na razplet današnjega finala lige prvakov bo zvečer v Parizu zelo vroče. Privrženci PSG pogosto razgrajajo po pariških ulicah po tekmah svojega kluba, nazadnje so 14 dni nazaj po sosedskem derbiju s Paris FC povzročili precej škode. Še huje je bilo lani po zmagi v ligi prvakov, oblasti se bojijo, da bo letos podobno.

Družbena omrežja so preplavili prizori lastnikov trgovin na Elizejskih poljanah, ki se v strahu pripravljajo na današnji večer. Z ograjami in barikadami poskušajo preprečiti vlome, poškodovanje lastnine in nenazadnje kraje, takšnih primerov je bilo po lanski zmagi Pariza veliko. V izgredih, ki so sledili zmagi, je nekaj ljudi tudi izgubilo življenje.

Pariške oblasti so napovedale okrepljeno policijsko prisotnost na vseh večjih zbirališčih v mestu, v pripravljenosti je tudi vojska. Že včeraj, na predvečer finala, pa je Eifflov stolp zažarel v modri in rdeči barvi v podporo nogometašem, ki bodo danes od 18. ure dalje v Budimpešti poizkušali ponoviti lanski uspeh in drugič zapored prejeti pokal za zmago v ligi prvakov iz rok Aleksandra Čeferina.