V polfinale še pričakovani reprezentanci

Nogometaši Rusije so v četrtfinalu evropskega prvenstva v futsalu na Nizozemskem s 3:1 premagali Gruzijo in se bodo v polfinalu pomerili z Ukrajino.

Rusi, evropski prvaki iz leta 1999, so na zanimivi tekmi v Amsterdamu ugnali debitante Gruzijce. Končni izid je padel tik pred iztekom časa, ko je Ivan Čiškala v nebranjeno mrežo dosegel še svoj drugi zadetek.

Rusija se je veselila zmage proti Gruziji. FOTO: Gerrit Van Keulen/ AFP

Zatem so se Španci s 5:1 zavihteli v polfinale s Portugalsko. Vse dvome o zmagovalcu so rešili že v prvih dvajsetih minutah, ko so Slovakom zabili tri zadetke. Polfinale bo v petek, finale in tekma za tretje mesto pa v nedeljo.

Slovenija je tekmovanje končala v petek, ko je izgubila proti Finski z 1:2. Na koncu je bila 13.