V Ljudskem vrtu strelca Vipotnik in Božić, Iličić izključen, Jug ubranil 11-m

Nogometaši Brava so v 22. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Domžalam z 0:2 (0:1; Hasanbegović 3., Kovačević (62). Ob 15. uri sta večni derbi v polnem Ljudskem vrtu začela Maribor in Olimpija.

Prvi so se veselili domači navijači, v 22. minuti je po strelu odbito žogo v mrežo poslal Žan Vipotnik. Veselje je v 42. minuti podvojil Marko Božić, 2:0 je bil tudi izid prvega polčasa. V nadaljevanju pa je Maribor doživel hladno prho. Po prostem strelu Svita Sešlarja je žoga v živem zidu zadela Josipa Iličića v roko, domači zvezdnik je dobil drugi rumeni karton in moral zapustiti igrišče, Olimpija pa enajstmetrovko. Toda Ažbe Jug je ubranil kazenski strel Maria Kvesića in ostalo je pri 2:0.

V 62. minuti so bile moči na zelenici izenačene, izključen je bil tudi Aljaž Krefl zaradi prekrška nad Božićem.

Če so Domžalčani poraz proti Taboru v uvodnem krogu spomladanskega dela pospremili z besedo nedopustno, pa bodo po gostovanju v Šiški lahko uporabili pozitivnejši pridevnik. Čeprav je bil Bravo večino tekme v (jalovi) terenski premoči, so izbranci Simona Rožmana svoji priložnosti izkoristili. Domžale so se z novimi tremi točkami prebile na peto mesto pred Muro.

Izidi 22. kola:

Sobota:

CB24 Tabor Sežana – Celje 2:2 (1:1)

Kalcer Radomlje – Mura 0:0

Gorica – Koper 2:2 (1:2)

Nedelja:

Bravo – Domžale 0:2 (0:1)

15.00 Maribor – Olimpija