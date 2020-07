Nogometni prvoligaši igrajo tekme predzadnjega (35.) kola državnega prvenstva. Najbolj vznemirljivo vprašanje današnjega dne se glasi: kaj se lahko spremeni v troboju za prvaka med Olimpijo, Celjem in Mariborom? Vse tri tekme kandidatov za naslov, v katerem najbolj kaže Olimpiji, bodo zvečer ob 20.15.Ob 18. uri so krenili v boj v Murski Soboti in Kranju, kjer igrajo zanimivi tekmi, četudi neposredno nič več ne odločata o potnikih v Evropo ali v dodatne kvalifikacije za 1. SNL.