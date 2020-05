V premier league brez novih okužb, Angleži optimistično proti 17. juniju

Vodstvo angleške nogometne premier league je objavilo rezultate zadnjega vala testiranja pred nadaljevanjem lige. Po 1130 opravljenih testih ni bilo nobenega novega primera okužbe z novim koronavirusom.



Skupaj so v tem mesecu opravili 3882 testov pri nogometaših in osebju 20 klubov ter odkrili 12 pozitivnih primerov. Iz vodstva premier league so sporočili, da gre za naslednji pozitivni korak pri vrnitvi na zelenice štadionov. Prvenstvo se bo predvidoma nadaljevalo 17. junija z zaostalima tekmama med Manchester Cityjem in Arsenalom ter Aston Villo in Sheffield Unitedom.

V drugi ligi več okuženih nogometašev

Manj spodbudne novice prihajajo iz združenja angleških nogometnih lig. V prvem valu testov v angleški drugi ligi so namreč opravili 1058 testov v 24 klubih in odkrili deset pozitivnih testov na okužbo z virusom SARS-CoV-2. Imen okuženih po zadnjem dogovoru med oblastmi, zdravstveno stroko in nogometnimi združenji niso izdali. Pri klubu Preston North End pa so potrdili, da je bil njihov napadalec Jayden Stockley eden izmed deseterice okuženih, a ne kaže znakov bolezni covida-19.



Britanska vlada je v soboto objavila, da se lahko športne prireditve v Angliji brez prisotnosti gledalcev izvajajo od 1. junija.