Dva gola Salaha premalo za zmago Liverpoola

Nogometaši Liverpoola in Brightona so se v osmem krogu angleškega prvenstva razšli z neodločenim izidom 2:2. Ob 17.30 bo na vrsti še derbi kroga med Arsenalom in Manchester Cityjem.

Liverpool je imel priložnost, da se na vsega točko približa za zdaj še vodilnemu Tottenhamu, a je Brighton po neodločnosti v obrambi rdečih ob prostem strelu izenačil v 78. minuti prek Lewisa Dunka. Brighton je povedel v 20. minuti po golu Simona Adingre, nato pa je še pred polčasom dvakrat zadel Mohamed Salah. Najprej je bil natančen v 40. minuti, pet minut kasneje pa je izkoristil še najstrožjo kazen.

West Ham in Newcastle sta igrala 2:2 ter s 14 oziroma 13 točkami sledita najboljši šesterici. Že v soboto je enajsti Manchester United po preobratu v sodnikovem podaljšku premagal Brentford z 2:1, desetouvrščeni Chelsea pa je s 4:1 v gosteh premagal Burnley.

Izidi 8. kola:

Sobota:

Luton –Tottenham 0:1

Burnley – Chelsea 1:4

Everton – Bournemouth 3:0

Fulham – Sheffield United 3:1

Manchester United – Brentford 2:1

Crystal Palace – Nottingham Forest

Nedelja:

Brighton – Liverpool 2:2

West Ham – Newcastle 2:2

Wolverhampton – Aston Villa 1:1

17.30 Arsenal – Manchester City