    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    V Prištini z vsemi razpoložljivimi močmi v napad

    Slovenska reprezentanca danes potuje v Prištino, kjer jo jutri bo 20.45 na razprodanem štadionu čaka dvoboj s Kosovom. Brez treh točk ne bo uvrstitve na SP.
    Beni Šeško in Žan Vipotnik tvorita napadalni dvojec Slovenije, zgodnji zadetek v Prištini bi sprostil izbrano vrsto in olajšal nadaljevanje. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Beni Šeško in Žan Vipotnik tvorita napadalni dvojec Slovenije, zgodnji zadetek v Prištini bi sprostil izbrano vrsto in olajšal nadaljevanje. FOTO: Leon Vidic
    Nejc Grilc
    9. 10. 2025 | 14:00
    5:19
    A+A-

    V nadaljevanju:

    Odličen teden priprav na sončnem Brdu se je danes dopoldne iztekel z zadnjim treningom, kjer je selektor Matjaž Kek z igralci pilil podrobnosti za petkov naskok na zmago v Prištini, kjer Slovence čaka nabrušena reprezentanca Kosova. Taktični načrt je ostal za zaprtimi vrati, o jurišu od prve minute se bomo lahko prepričali jutri nekaj minut pred deveto zvečer, ko se bo za Slovence začel prvi finale teh kvalifikacij. Če bo odziv po bledem Baslu pravi, sledijo vsaj še trije.

    Po hladnem in mestoma sneženem koncu tedna so bile razmere za vadbo na Brdu ta teden odlične, čeprav na igrišču št. 1 travnata podlaga spominja na načeto zelenico v Stožicah, s katero se bodo Slovenci spoprijeli v ponedeljek. Še prej je na vrsti misija na Kosovu, v Prištino so se za vsega nekaj več kot 24 ur odpravili danes. Na srečo v polni postavi in pripravljeni na igro, je pojasnil selektor: »Le Timi Max Elšnik je imel nekaj težav, a je že v sredo opravil večji del treninga in bo nared, tako kot vsi ostali, ki so v kadru.« Prisilnih sprememb tokrat ni bilo, začetna postava navzlic rezultatskemu pritisku utegne izgledati nekoliko drugače.

    Kako, kdo trka na vrata reprezentance in kaj se bo še dogajalo v slovenski skupini? V nadaljevanju.

    Več iz teme

    Matjaž KeknogometPrištinaSlovenska nogometna reprezentancaJan OblakKosovokvalifikacije za SP 2026Benjamin Šeško

    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Konkurenčnost, varnost, talenti: načrt za preživetje Evrope

    Svet se spreminja hitreje kot kdaj prej. EU išče novo igro moči, Slovenija pa most med idejami in izvedbo. V podkastu Supermoč smo skupaj z gosti kongresa Združenja Manager naslavljali vprašanja, vezana na varnost, produktivnost, talente in investicije.
    Petra Kovič 9. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Fakulteta za upravo

    KPK zaznala korupcijska tveganja na Univerzi v Ljubljani

    Volitve dekana na Fakulteti za upravo so razkrile korupcijska tveganja in nejasnost določil UL.
    9. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
