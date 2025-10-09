V Prištini z vsemi razpoložljivimi močmi v napad

V nadaljevanju:

Odličen teden priprav na sončnem Brdu se je danes dopoldne iztekel z zadnjim treningom, kjer je selektor Matjaž Kek z igralci pilil podrobnosti za petkov naskok na zmago v Prištini, kjer Slovence čaka nabrušena reprezentanca Kosova. Taktični načrt je ostal za zaprtimi vrati, o jurišu od prve minute se bomo lahko prepričali jutri nekaj minut pred deveto zvečer, ko se bo za Slovence začel prvi finale teh kvalifikacij. Če bo odziv po bledem Baslu pravi, sledijo vsaj še trije.

Po hladnem in mestoma sneženem koncu tedna so bile razmere za vadbo na Brdu ta teden odlične, čeprav na igrišču št. 1 travnata podlaga spominja na načeto zelenico v Stožicah, s katero se bodo Slovenci spoprijeli v ponedeljek. Še prej je na vrsti misija na Kosovu, v Prištino so se za vsega nekaj več kot 24 ur odpravili danes. Na srečo v polni postavi in pripravljeni na igro, je pojasnil selektor: »Le Timi Max Elšnik je imel nekaj težav, a je že v sredo opravil večji del treninga in bo nared, tako kot vsi ostali, ki so v kadru.« Prisilnih sprememb tokrat ni bilo, začetna postava navzlic rezultatskemu pritisku utegne izgledati nekoliko drugače.

Kako, kdo trka na vrata reprezentance in kaj se bo še dogajalo v slovenski skupini? V nadaljevanju.