Znan tudi drugi junijski tekmec Slovenije, Cesar prvič pred domačo publiko

Slovenski selektor Boštjan Cesar se bo prvič predstavil pred domačimi gledalci 4. junija, ko bo Slovenija v Stožicah gostila Ciper. Vstopnice za prijateljsko tekmo so že v prodaji.

Slovenija bo junija odigrala dve prijateljski tekmi. Poleg domačega obračuna s Ciprom bo gostovala še na Hrvaškem, obe tekmi pa bosta služili kot priprava na jesenski tekmovalni del v Uefa ligi narodov.

Reprezentanci Slovenije in Cipra sta se doslej srečali dvanajstkrat. Slovenci so vknjižili šest zmag, tri tekme so se končale z neodločenim izzidom, trikrat pa je bil uspešnejši Ciper.

Vstopnice za prijateljsko tekmo med Slovenijo in Ciprom si lahko gledalci zagotovijo po ceni 30 € za odrasle v 1. kategoriji in 25 € v 2. kategoriji, ob tem pa so na voljo tudi VIP vstopnice. Dijaki, študenti, upokojenci in otroci do 14. leta starosti si lahko tekmo ogledajo po ugodnejših cenah.