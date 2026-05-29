V prodajo nove vstopnice za mundial, očitki zaradi cen pa ne pojenjajo

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je le 14 dni pred začetkom svetovnega prvenstva v Severni Ameriki v prodajo poslala novo serijo vstopnic. Krovna nogometna organizacija je že aprila napovedala, da bodo vstopnice občasno na voljo prek njene uradne spletne strani vse do finala 19. julija.

Rekordno zanimanje za največji mundial

Predsednik Fife Gianni Infantino je dejal, da je bilo prodanih že več kot pet milijonov vstopnic od približno sedmih milijonov, kolikor jih bo predvidoma na voljo. Prejšnji rekord prodaje vstopnic za svetovno prvenstvo je bil postavljen leta 1994, ko je bilo prodanih približno 3,5 milijona vstopnic, turnir pa so takrat prav tako gostile Združene države Amerike.

Gianni Infantino rekordno prodajo predstavlja kot uspeh, a Fifino cenovno politiko že ves čas spremljajo ostre kritike. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Tokrat si ZDA gostiteljske dolžnosti delijo s Kanado in Mehiko. Svetovno prvenstvo leta 2026 bo največje doslej, saj bo na njem prvič nastopilo 48 reprezentanc, odigranih pa bo kar 104 tekem. Prav razširjen format deloma pojasnjuje tudi izjemno visoke prodajne številke, a hkrati odpira vprašanje, komu bo takšen mundial zares dostopen.

Preiskave in jeza navijačev

Postopek prodaje vstopnic in predvsem njihove cene so namreč sprožili precej polemik. Fifa se sooča z očitki, da navijačem za spremljanje svojih reprezentanc zaračunava pretirane zneske, dodatno nezadovoljstvo pa je povzročilo tudi dinamično prilagajanje višine cen.

New York in New Jersey sta ta teden napovedala temeljito preiskavo Fifinih praks pri prodaji vstopnic. Pod drobnogledom so predvsem tekme na stadionu MetLife v New Jerseyju, kjer bo tudi finale. Tudi Kalifornija je v začetku meseca sporočila, da je stopila v stik s Fifo zaradi morebitnih kršitev pri prodaji vstopnic, potem ko so nekateri navijači kupili sedeže v kategorijah, ki naj bi bile pozneje spremenjene.

Navijaška organizacija Football Supporters Europe (FSE) je cenovno politiko svetovnega prvenstva označila za »izsiljevalsko« in »monumentalno izdajo«. Infantino je cene branil z argumentom velikega povpraševanja in posebnosti ameriškega trga, kjer bo odigrana večina tekem.