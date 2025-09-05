V prometni nesreči poškodovanih pet nogometnih reprezentantov

V severozahodni Franciji je prišlo do prometne nesreče avtobusa, ki je prevažal nogometno reprezentanco Luksemburga do 21 let in njeno osebje. V četrtek zvečer je v nesreči v Bretanji pet igralcev utrpelo ureznine ali modrice in so jih preventivno odpeljali v bolnišnico, je danes sporočila luksemburška nogometna zveza (FLF).

Voznik se je zelo slabo počutil, kar je privedlo do nesreče, je v izjavi dodala luksemburška zveza. Reprezentanca do 21 let je bila na poti na začetek kvalifikacij za euro 2027 proti Franciji. Iz previdnosti so pet članov reprezentance U21 s poškodbami, vključno z urezninami in modricami, odpeljali v bolnišnico.

Tekma v Lorientu bi morala biti danes ob 18.30. Zaradi nesreče pa je Evropska nogometna zveza (Uefa) tekmo preložila na 3. oktober 2026, je sporočila Uefa.