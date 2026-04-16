V prometni nesreči umrl nekdanji Arsenalov in Liverpoolov čuvaj mreže

Avstrijski nogomet je šokirala novica o prezgodnji smrti nekdanjega izvrstnega vratarja Alexa Manningerja. Dolgoletni reprezentant naših severnih sosedov je umrl v 49. letu starosti, potem ko je na železniškem prehodu v bližini Salzburga v avtomobilu trčil z vlakom.

Kljub hitremu prihodu reševalcev in takojšnjemu oživljanju poškodbe niso dopuščale rešitve. V svoji karieri je Manninger branil vrata številnih uglednih klubov – športno pot je začel v domačem salzburškem klubu, v katerem se je pred leti kalil tudi Slovenec Benjamin Šeško. Leta 1997 je iz Gradca prestopil v londonski Arsenal, kjer je pred posojo v Firence preživel štiri leta.

Takrat se je, sicer po kratkem obdobju pri katalonskem Espanyolu, našel predvsem v Italiji. Leta 2008 je iz Udineseja za 2,5 milijona evrov prestopil v sloviti Juventus, za katerega je branil štiri leta. Julija 2016 se je pridružil Liverpoolu, za katerega pa ni odigral uradnega dvoboja.

Zadnji nastop Alexa Manningerja tako ostaja tekma v nemški bundesligi, ko so ga trikrat premagali nogometaši Borussie iz Dortmunda. Za reprezentanco Avstrije je zbral 33 nastopov in veljal za zanesljivo izbiro med vratnicama.