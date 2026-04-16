V prometni nesreči umrl nekdanji Arsenalov in Liverpoolov čuvaj mreže

V okolici Salzburga je v tragični nesreči umrl nekdanji vratar Arsenala, Juventusa, Liverpoola in avstrijske reprezentance.
Alex Manninger leta 2013 v dresu Augsburga, s katerim je v bundesligi igral proti Bayernu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
M. Ru.
16. 4. 2026 | 16:07
Avstrijski nogomet je šokirala novica o prezgodnji smrti nekdanjega izvrstnega vratarja Alexa Manningerja. Dolgoletni reprezentant naših severnih sosedov je umrl v 49. letu starosti, potem ko je na železniškem prehodu v bližini Salzburga v avtomobilu trčil z vlakom. 

Celjani so se znova spremenili v šampionsko pošast

Kljub hitremu prihodu reševalcev in takojšnjemu oživljanju poškodbe niso dopuščale rešitve. V svoji karieri je Manninger branil vrata številnih uglednih klubov – športno pot je začel v domačem salzburškem klubu, v katerem se je pred leti kalil tudi Slovenec Benjamin Šeško. Leta 1997 je iz Gradca prestopil v londonski Arsenal, kjer je pred posojo v Firence preživel štiri leta. 

Takrat se je, sicer po kratkem obdobju pri katalonskem Espanyolu, našel predvsem v Italiji. Leta 2008 je iz Udineseja za 2,5 milijona evrov prestopil v sloviti Juventus, za katerega je branil štiri leta. Julija 2016 se je pridružil Liverpoolu, za katerega pa ni odigral uradnega dvoboja.

Zadnji nastop Alexa Manningerja tako ostaja tekma v nemški bundesligi, ko so ga trikrat premagali  nogometaši Borussie iz Dortmunda. Za reprezentanco Avstrije je zbral 33 nastopov in veljal za zanesljivo izbiro med vratnicama. 

