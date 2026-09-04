V prvi ligi završalo: Bravo z dvema okrepitvama, novi obrazi tudi drugod

Slovenski nogometni prvoligaši še naprej dopolnjujejo svoje kadre. V ljubljanski Bravo se je najprej vrnil napadalec Milan Tučić, nato pa so šiškarji v svoje vrste pripeljali še Mateja Malenška. Brinje Grosuplje sta medtem okrepila Matija Kavčič in Amar Milišić, novega nogometaša pa so predstavili tudi v Kopru.

Tučić je, kot so sporočili iz šišenskega kluba, podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27. Napadalec je prav pri Bravu naredil prve nogometne korake, zdaj pa bo začel že svoje četrto obdobje pri ljubljanskem kolektivu. Vrača se iz madžarskega Ujpesta.

Tridesetletnik je poleg Brava in Ujpesta v karieri igral še za velenjski Rudar, belgijski Leuven in japonski Hokkaido Consadole Sapporo.

»Ko pogledam kariero, se zdi, da se v Ljubljani res najbolje počutim. Verjetno tudi zaradi zaupanja trenerja in celotnega kluba, kjer te po kakšni slabši predstavi ne umaknejo takoj na klop,« je za klubsko spletno stran povedal Tučić.

V Ljubljani se počuti najbolje

Ekipo je dobro spoznal že pred podpisom, saj je z njo treniral vse od drugega tedna priprav.

»NK Bravo iz leta v leto napreduje, kar dokazuje tako na igrišču s svojimi predstavami in rezultati kot tudi zunaj njega, predvsem s prestopi igralcev v tujino,« je nadaljeval Tučić.

Njegovi cilji ostajajo visoki. Želi predvsem ostati zdrav, pomagati ekipi in sezono znova končati na mestih, ki vodijo v evropska tekmovanja.

Novi športni direktor in nekdanji trener Brava Dejan Grabić je ob vrnitvi napadalca poudaril, da Tučić pooseblja vrednote, na katerih želijo graditi klub.

»Je fant iz Šiške, ki je del svoje nogometne poti prehodil v našem mladinskem programu, nato pa si zgradil zavidljivo kariero v tujini. Z njegovim prihodom dobivamo kakovostnega igralca, predvsem pa izkušnje, profesionalnost in značaj.«

Bravo pripeljal še mladega reprezentanta

Pri Bravu se s prihodom Tučića kadrovanje še ni končalo. Šišenski klub je svoje vrste okrepil še z Matejem Malenškom, slovenskim reprezentantom do 21 let.

Napadalno usmerjeni nogometaš bo do konca sezone pri Bravu igral kot posojen član češkega Jablonca. Tja se je avgusta lani preselil iz Radomelj, ki so po podatkih Transfermarkta zanj prejele približno 200.000 evrov odškodnine.

Brinje pripeljalo izkušnje in mladost

Novinec v prvi ligi Brinje Grosuplje si je medtem od Celja do konca sezone izposodil Matijo Kavčiča. Devetindvajsetletni branilec je v Sloveniji igral še za Gorico in Bravo, v tujini pa za poljskega drugoligaša Stal Mielec.

Za njim je 161 nastopov v slovenski prvi ligi, v sezoni 2023/24 pa je pri Bravu posebej izstopal tudi v napadalnem delu igre. S 13 podajami je bil najboljši asistent lige.

Grosupeljčani so potrdili še prihod 19-letnega branilca Amarja Milišića, nazadnje člana grškega Olympiakosa. V Belgiji rojeni nogometaš s koreninami iz Bosne in Hercegovine je produkt nogometne šole Anderlechta, od koder se je lansko poletje preselil v Atene.

Tam je redno igral za mladinsko ekipo Olympiakosa in zbral tudi šest nastopov v mladinski ligi prvakov. Hitri in 190 centimetrov visoki osrednji branilec je z Brinjem podpisal dvoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

Koper stavi na mladega Nigerijca

Novo moč so predstavili tudi pri Kopru. S kanarčki je triletno pogodbo podpisal Lawal Oluwaseun, 19-letni nigerijski krilni napadalec.