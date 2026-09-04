  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

V prvi ligi završalo: Bravo z dvema okrepitvama, novi obrazi tudi drugod

Slovenski prvoligaši še naprej sestavljajo moštva za novo sezono, v zadnjih urah pa je bilo najbolj živahno pri treh klubih.
Bravo že v soboto čaka gostovanje pri Aluminiju, Brinje Grosuplje pa bo isti večer gostovalo pri Olimpiji. Koper bo na delu v nedeljo, ko ga čaka zahtevno gostovanje pri aktualnem prvaku Celju. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida
Galerija
Bravo že v soboto čaka gostovanje pri Aluminiju, Brinje Grosuplje pa bo isti večer gostovalo pri Olimpiji. Koper bo na delu v nedeljo, ko ga čaka zahtevno gostovanje pri aktualnem prvaku Celju. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida
B. P., STA
4. 9. 2026 | 17:02
4. 9. 2026 | 17:02
4:21
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenski nogometni prvoligaši še naprej dopolnjujejo svoje kadre. V ljubljanski Bravo se je najprej vrnil napadalec Milan Tučić, nato pa so šiškarji v svoje vrste pripeljali še Mateja MalenškaBrinje Grosuplje sta medtem okrepila Matija Kavčič in Amar Milišić, novega nogometaša pa so predstavili tudi v Kopru.

image_alt
Ronaldinho bo po enajstih letih nogometnega premora znova zaigral v Italiji

Tučić je, kot so sporočili iz šišenskega kluba, podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27. Napadalec je prav pri Bravu naredil prve nogometne korake, zdaj pa bo začel že svoje četrto obdobje pri ljubljanskem kolektivu. Vrača se iz madžarskega Ujpesta.

Tridesetletnik je poleg Brava in Ujpesta v karieri igral še za velenjski Rudar, belgijski Leuven in japonski Hokkaido Consadole Sapporo.

»Ko pogledam kariero, se zdi, da se v Ljubljani res najbolje počutim. Verjetno tudi zaradi zaupanja trenerja in celotnega kluba, kjer te po kakšni slabši predstavi ne umaknejo takoj na klop,« je za klubsko spletno stran povedal Tučić.

V Ljubljani se počuti najbolje

Ekipo je dobro spoznal že pred podpisom, saj je z njo treniral vse od drugega tedna priprav.

»NK Bravo iz leta v leto napreduje, kar dokazuje tako na igrišču s svojimi predstavami in rezultati kot tudi zunaj njega, predvsem s prestopi igralcev v tujino,« je nadaljeval Tučić.

Njegovi cilji ostajajo visoki. Želi predvsem ostati zdrav, pomagati ekipi in sezono znova končati na mestih, ki vodijo v evropska tekmovanja.

Novi športni direktor in nekdanji trener Brava Dejan Grabić je ob vrnitvi napadalca poudaril, da Tučić pooseblja vrednote, na katerih želijo graditi klub.

»Je fant iz Šiške, ki je del svoje nogometne poti prehodil v našem mladinskem programu, nato pa si zgradil zavidljivo kariero v tujini. Z njegovim prihodom dobivamo kakovostnega igralca, predvsem pa izkušnje, profesionalnost in značaj.«

Bravo pripeljal še mladega reprezentanta

Pri Bravu se s prihodom Tučića kadrovanje še ni končalo. Šišenski klub je svoje vrste okrepil še z Matejem Malenškom, slovenskim reprezentantom do 21 let.

Napadalno usmerjeni nogometaš bo do konca sezone pri Bravu igral kot posojen član češkega Jablonca. Tja se je avgusta lani preselil iz Radomelj, ki so po podatkih Transfermarkta zanj prejele približno 200.000 evrov odškodnine.

Brinje pripeljalo izkušnje in mladost

Novinec v prvi ligi Brinje Grosuplje si je medtem od Celja do konca sezone izposodil Matijo Kavčiča. Devetindvajsetletni branilec je v Sloveniji igral še za Gorico in Bravo, v tujini pa za poljskega drugoligaša Stal Mielec.

Za njim je 161 nastopov v slovenski prvi ligi, v sezoni 2023/24 pa je pri Bravu posebej izstopal tudi v napadalnem delu igre. S 13 podajami je bil najboljši asistent lige.

Grosupeljčani so potrdili še prihod 19-letnega branilca Amarja Milišića, nazadnje člana grškega Olympiakosa. V Belgiji rojeni nogometaš s koreninami iz Bosne in Hercegovine je produkt nogometne šole Anderlechta, od koder se je lansko poletje preselil v Atene.

Tam je redno igral za mladinsko ekipo Olympiakosa in zbral tudi šest nastopov v mladinski ligi prvakov. Hitri in 190 centimetrov visoki osrednji branilec je z Brinjem podpisal dvoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

Koper stavi na mladega Nigerijca

Novo moč so predstavili tudi pri Kopru. S kanarčki je triletno pogodbo podpisal Lawal Oluwaseun, 19-letni nigerijski krilni napadalec.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Jasno pojasnilo

Kot da se bi celo noč pogovarjal z dekletom, a greš domov sam

Nekdanji nogometni zvezdnik Manchester Uniteda Roy Keane je pronicljivo obračunal z najbolj priljubljenim nogometnim statističnim kazalnikom – pričakovani goli.
4. 9. 2026 | 14:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Vratar iz druge slovenske lige kmalu proti reprezentanci Brazilije

Mladenič ima edinstven naziv, saj je edini vpoklicani nogometaš, ki igra v Evropi.
4. 9. 2026 | 11:58
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Uefa naklonjena novim pravilom, navijačem se obeta velika sprememba

Na srečanju, ki je združilo več kot 500 predstavnikov nogometnih zvez, policije in navijaških organizacij, je bilo največ govora o kolektivnih prepovedih.
4. 9. 2026 | 10:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Na tekmi Bayerna navijači zgradili vlakec smrti

Gostujoče nogometaše so domačini s pomočjo konstrukcije med drugim opomnili na zmago nad Bayernom iz leta 1978.
4. 9. 2026 | 09:30
Preberite več
Photo
Magazin  |  Zanimivosti
Pomorski krst v Piranu

Ko je Boris Cavazza ukanil gusarje

Obred sprejema novih dijakov pomorske šole v skupnost bodočih pomorščakov je vpisan v register nesnovne kulturne dediščine.
Boris Šuligoj 4. 9. 2026 | 08:31
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
12. etapa

Veličastna zmaga Jakoba Omrzela na Vuelti

Jakob Omrzel sam, v Pogačarjevem slogu, skozi cilj 12. etape.
Miroslav Cvjetičanin 3. 9. 2026 | 14:42
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Čerin: Rdeči biki so dojeli, da lahko dosežejo nekaj velikega

Nekdanji slovenski kolesar pričakuje, da se bo Primož Roglič boril za zmago, Tadej Pogačar pa storil vse, da se čim prej vrne na kolo.
Miha Hočevar 3. 9. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Pogačar s padcem ni ogrozil le SP, otežil si je tudi prihodnjo sezono

Nekdanji irski šampion in zdaj že vrsto let komentator kolesarskih dirk Sean Kelly je v kolumni ocenil, kaj vse poškodbe prinašajo slovenskemu asu.
Nejc Grilc 3. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Arheologija

Tudi BBC se je poklonil odkritju slovenskih gverilskih arheologov

Dimitrij Mlekuž Vrhovnik in Tomaž Fabec sta lani objavila članek o velikanskih kamnitih strukturah, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za lov.
Staš Ivanc 3. 9. 2026 | 13:43
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Delo 31. 8. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
2. 9. 2026 | 07:46
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvoz zdravil

Kako je Slovenija pristala med največjimi izvozniki zdravil na svetu

Podatki ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Geopolitični šoki

Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Maja Zdeličan, Ljubljanske mlekarne

Globalni trend so zdravi in okusni izdelki

Ljubljanske mlekarne so zaupanje potrošnikov gradile sedem desetletij, saj so ustvarili blagovne znamke, s katerimi je odraščalo več generacij Slovencev.
Marjana Kristan Fazarinc 3. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Intervju Andreja Jaklič

Zdravje prav vsem stvarem spreminja vrednost

Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana, gibalne navade, pravi prof. dr. Andreja Jaklič.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:10
Preberite več

Več iz teme

1. SNLPrva liga TelemachprestopNK BravoNK CeljeKalcer RadomljeFC KoperMilan TučićMatej MalenšekMatija KavčičAmar MilišićLawal Oluwaseun

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Tenis
OP ZDA

Klepačeva v ZDA brez milosti, tekmicama v drugem nizu ni prepustila niti igre

Izkušena Koprčanka je z japonsko partnerko zanesljivo opravila s prvo oviro na zadnjem grand slamu sezone.
4. 9. 2026 | 19:07
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Proračun EU

Slovenija je odvisna od močne kohezije

Brez pametnih naložb iz evropskega denarja ne bo razvoja, le gasilske akcije.
4. 9. 2026 | 18:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Koper 2026

Trideset let zgodbe o uspehu ali kako je Slovenija postala plezalna velesila

V soboto slovenski športni praznik s finalom v Kopru, čas za obujanje spominov. Prilegel bi se prirejeni slogan iz 80. let: Plezajmo vsi, Janja in mi ...
Peter Zalokar 4. 9. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Peklenska vročina, 43 ubežnikov in Van Aertova mojstrovina

Wout van Aert je izkoristil razgibano etapo in prišel do velike zmage, Roglič in Omrzel pa sta ohranila odlični izhodišči v skupnem seštevku.
4. 9. 2026 | 18:15
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pismo urednika

Koliko skupnega imata Tadej Pogačar in Sydney Sweeney?

Tedensko pismo urednika portala Delo.si prinaša pregled dogajanja v tem tednu in pogled v naslednje dni.
Jernej Suhadolnik 4. 9. 2026 | 18:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Koper 2026

Trideset let zgodbe o uspehu ali kako je Slovenija postala plezalna velesila

V soboto slovenski športni praznik s finalom v Kopru, čas za obujanje spominov. Prilegel bi se prirejeni slogan iz 80. let: Plezajmo vsi, Janja in mi ...
Peter Zalokar 4. 9. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Peklenska vročina, 43 ubežnikov in Van Aertova mojstrovina

Wout van Aert je izkoristil razgibano etapo in prišel do velike zmage, Roglič in Omrzel pa sta ohranila odlični izhodišči v skupnem seštevku.
4. 9. 2026 | 18:15
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pismo urednika

Koliko skupnega imata Tadej Pogačar in Sydney Sweeney?

Tedensko pismo urednika portala Delo.si prinaša pregled dogajanja v tem tednu in pogled v naslednje dni.
Jernej Suhadolnik 4. 9. 2026 | 18:15
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
4. 9. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Kaj je pametneje narediti s 100 evri na mesec?

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:23
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo