V Realovo vodstveno strukturo častni član s klubsko izkaznico s št. 67.778

Španski nogometni velikan Real Madrid je uradno sporočil, da bo svojim članom na redni in izredni skupščini kraljevskega športnega kluba, 21. t. m., predlagal imenovanje Rafaela Nadala za novega člana upravnega odbora. Če bo predlog v skladu s pričakovanji potrjen, bo eden najuspešnejših športnikov v zgodovini prevzel pomembno funkcijo v vodstveni strukturi madridskega kolektiva.

V rednem delu skupščine bodo v ospredju standardni postopki, pregled finančnega poslovanja za sezono 2025/2026, potrjevanju proračuna za obdobje 2026/2027 ter določitvi klubskih članarin za sezono 2027/2028, osrednja točka izredne skupščine pa bo ratifikacija Nadalovega imenovanja v skladu s 46. členom klubskega statuta.

Nadal ima sicer status častnega člana in klubsko izkaznico s številko 67.778.

»Za Real Madrid in vse njegove privržence je izjemno ponosno, da bo osebnost takšne športne in človeške razsežnosti, ki velja za vzor v španskem in svetovnem športu, postala del našega upravnega odbora ter s to odgovornostjo prispevala k sedanjosti in prihodnosti našega kluba,« so zapisali v uradnem sporočilu za javnost. Klub je ob tem izpostavil ne le njegovo impresivno statistiko – 92 posamičnih lovorik, vključno z 22 naslovi na turnirjih za grand slam, dve olimpijski zlati kolajni in pet naslovov v Davisovem pokalu –, temveč predvsem njegovo delovno etiko, spoštovanje tekmecev in družbeno angažiranost.



Šestintridesetletni Majorčan se je na uradno pobudo vodstva kluba že odzval prek družbenih omrežij, kjer je izrazil hvaležnost in potrdil pripravljenost za vstop v nogometno diplomacijo.

»Predsedniku Florentinu Pérezu in upravnemu odboru se iskreno zahvaljujem za predlog. Ponudbo sem sprejel z velikim entuziazmom, željo po učenju in z namero, da klubu prispevam vse, kar je v moji moči,« je zapisal Nadal.