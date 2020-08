V reprezentanci še Živec in Kramer

Ljubljana - Matjaž Kek, selektor slovenske nogometne reprezentance, je na nedeljski zbor povabil še dva novinca. Prvič bosta priprave z reprezentanco opravila 29-letni zvezni igralec poljskega Zaglebie Lubina Aleksander Živec in 24-letni napadalec Züricha Blaž Kramer.



Živec je v Sloveniji igral za Primorje, Domžale in Gorico, Kramer pa za celjski Šampion in Aluminij. Oslabljena Slovenija - manjkali bodo Josip Iličić, Bojan Jokić, Benjamin Verbič, Tim Matavž, pa tudi Aljaž Struna in Robert Berić, ta sta v ZDA, se bo na uvodnih dveh domačih preizkušnjah druge izvedbe lige narodov pomerila z Grčijo in Moldavijo.